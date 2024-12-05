Невероятные духи на зимний период: они пахнут праздниками и уютом

В зимнюю пору женщинам хочется сменить легкие цветочные и цитрусовые духи на что-то более ароматное, что довершает трикотажные образы с шарфами и шапками. Поэтому стоит обратить внимание на несколько ароматов, которые являются более теплыми и насыщенными.

Зимние композиции духов являются более теплыми и прекрасно дополняют зимнюю атмосферу, пишет 24 Канал. Они имеют такой приятный аромат, что идеально подойдут для зимних вечеров с друзьями или для свиданий с любимым человеком.

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Lancome, La Nuit Trésor

Этот аромат является невероятно ароматным и таким, что запомнится надолго. Верхние ноты парфюма состоят из груши и бергамота. Сердце раскрывает клубника, ванильная орхидея, черная роза и маракуя, а ноты базы закрывает пралине, карамель, личи, ваниль, пачули и ладан.



Безупречные ароматы на зиму / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain Intense

Эти эффектные духи наполнены лавандой, мандарином, бергамотом, которые создают невероятный зимний запах. Ноты сердца имеют ваниль с Таити и Мадагаскара, ирис и розу. Главный аромат ощущается в белом мускусе, лакрице, бензоине и австралийском сандале.



Невероятные ароматы на зиму / Фото Pinterest

Tom Ford, Tobacco Vanille

Этот парфюм точно подходит для зимы, поскольку он несколько насыщенный. Имеет в себе аромат сладкой ванили, табачных листьев, различных специй и какао, которое создает насыщенный аромат для зимних вечеров.



Нежные ароматы на зиму / Фото Pinterest

Dior, Hypnotic Poison

Такой парфюм раскрывает в себе свежий аромат жасмина, горького миндаля, чувственной ванили и является идеальной амброво-ванильной версией для осени.



Невероятные ароматы на зиму / Фото Pinterest

Для холодного сезона подходят сложные и насыщенные композиции. Это могут быть восточные ароматы с нотами ванили или мускуса, древесные запахи с сандалом, или гурманские композиции с шоколадом и медом.

Особую изюминку зимним духам придают пряные ноты – корица, кардамон или имбирь. Выбирайте насыщенные духи с длинным шлейфом для праздничных вечеров или теплые пряные композиции для ежедневного использования.