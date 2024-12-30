Женские ароматы по знакам Зодиака: узнайте свой идеальный парфюм

Многие люди обращаются к гороскопам или советам астрологов. Большинству хочется глубже узнать свой знак Зодиака, поэтому они узнают, какая именно одежда им больше подходит, какая прическа или аромат. Последнюю позицию сегодня рассмотрим подробнее.

Аромат – это неотъемлемая составляющая любого образа, пишет 24 Канал со ссылкой на Parfumer. Женщины обожают хорошо пахнуть и иметь свой аромат, который будет вызывать у других ассоциацию именно с ними. Чтобы найти парфюм, который идеально подойдет по запаху, рекомендуем узнать, какие же именно ароматы подходят всем 12 знакам.

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Овен

Женщинам Овнам нравятся женственные ароматы, которые подчеркнут все их достоинства. Сладкие ноты не всем подходят, поэтому лучше выбирать духи, которые содержат в себе ноты лепестков сандала, мяты и можжевельника, а еще оттенок бергамота и цитрусовых.

Телец

Самыми большими гурманами среди всех знаков считаются Тельцы. Один аромат может их сопровождать целых несколько лет. Именно поэтому они очень трепетно относятся к выбору парфюмерии. Женщинам подходят ароматы, которые наполнены цветочно-сладкими нотами с сочетанием бергамота. Также стоит обращать внимания на нотки специй: корицу, ваниль или иланг-иланг.

Близнецы

У Близнецов нет четких критериев по выбору аромата, впрочем они любят немного поэкспериментировать, выбирая ароматы под настроение. Эти женщины любят выбирать духи из новых коллекций и всегда пахнуть по-новому. Астрологи считают, что им лучше всего подходит парфюмерия с нотами цветков, камалии, фиалки, ириса, лепестков сандала, эвкалипта, розмарина и всех других травяных и цветочных сочетаний.

Рак

Представительницы этого знака Зодиака тяготеют к восточным ароматам, которые пахнут розой, жасмином и гвоздикой. Духи с восточными мотивами подходят Ракам на все случаи жизни.

Лев

Женщины Львы очень хорошо разбираются в духах. Аромат они выбирают не для себя, а для проявления в обществе, поэтому опираются в покупке на то, что сейчас является модным и актуальным. Львы предпочитают в меру сладким и тяжелым запахам, которые наполнены пряным оттенком, к примеру, гелиотропом, ладаном, хвоей, геранью, мелиссой и розмарином.

Дева

Выбрать парфюм для себя Девам не получается просто. Они достаточно разборчивы и трудно выбирают то, что подойдет именно им. Астрологи говорят, что лучше всего Девам подходят духи с ароматом полевых трав, которые имеют ноты цитрусовых и летних фруктов.

Весы

Эти представительницы знака Зодиака хотят иметь в своем арсенале такие духи, которые будут отражать их индивидуальность. Весы любят одинаково как сладкие ароматы, так и табачные ноты. Астрологи советуют им выбирать запах, который содержит в себе много цветов и цитрусовых.

Скорпион

Женщины-Скорпионы обожают насыщенные ароматы, которыми будут пахнуть весь день. Лучше всего им подходят духи с нотками цитрусовых. Выбирать рекомендуется еще ванильные запахи, которые подчеркнут женственность. Вероятно, стоит присмотреться к духам с нотами цветков розы, ландыша, мускуса, ладана и амбры.

Стрелец

Эти женщины любят уникальные и агрессивные ароматы. Они никогда не пользуются одним парфюмом, а имеют в своей коллекции множество флаконов, чтобы показать всем свою обеспеченность. Подходят Стрельцам восточные запахи с ноткой ванили, гвоздики и амбры. Также для них может подойти цветочный, морской или цитрусовый аромат.

Козерог

Астрологи советуют выбирать Козерогам классические духи. Они должны быть устойчивыми, но не тяжелыми и только дополнять их образ. Лучше всего представительницам этого знака подходят свежие ароматы с нотками лепестков цветов розы, лилии, жасмина, магнолии и зеленого чая.

Водолей

Больше всего Водолеям подходят нежные цветочные ароматы с запахом розы и апельсинового дерева. Всем женщинам нравятся запахи свежести, моря и прохлады. Лучше всего выбирать этим знакам Зодиака духи с нотами сандалового дерева, гвоздики, мускатного ореха и пальмарозы.

Рыбы

Эти женщины любят неординарные ароматы. В их коллекции есть множество парфюмов, впрочем в выборе они не прихотливы. Лучше всего Рыбам подойдут запахи, которые имеют ноты лотоса, фиалки, лаванды, розы, сандала и кедра.