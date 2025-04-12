Какие духи обожала принцесса Диана: этот аромат впечатляет
- Принцесса Диана обожала парфюм Penhaligon's Bluebell.
- Духи Bluebell были созданы в 1978 году британским парфюмером Майклом Пиктхоллом и стали популярными благодаря Диане.
Принцессу Диану часто называют королевой человеческих сердец. Эта невероятная женщина действительно поражала своим шармом и стилем.
Даже парфюм, который обожала принцесса Диана, особенный. Ведь его основная нота – гиацинт, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Как называется любимый аромат принцессы Дианы
Леди Диана очень любила британский парфюм Penhaligon's Bluebell. Его ноты:
- Верхние ноты: цитрусы.
- Средние ноты: гиацинт, ландыш, жасмин, роза, цикламен.
- Базовые ноты: гвоздика (пряность), корица, гальбан.
Духи Bluebell Penhaligon's были созданы британским парфюмером Майклом Пиктхоллом еще в далеком 1978 году. В то время этот аромат стал бестселлером. Он приобрел большую популярность именно благодаря Диане.
Какой парфюм был у принцессы Дианы / Фото Pinterest
Вероятно, принцесса была в восторге от этих духов именно из-за того, что в них чувствуется аромат гиацинта.
Его цветы могут быть разного цвета: фиолетового, голубого, желтого, белого. Гиацинт имеет узнаваемый запах, его цветы и стали основой свежего, влажного и флористического аромата Bluebell Penhaligon's,
– рассказывают в Perfume Academy.
Обратите внимание! Как говорят эксперты, добывать масло гиацинта сложно и дорого. Именно поэтому его часто сочетают с нотами других цветов.