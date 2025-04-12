Які парфуми обожнювала принцеса Діана: цей аромат вражає

Принцесу Діану часто називають королевою людських сердець. Ця неймовірна жінка дійсно вражала своїм шармом і стилем.

Навіть парфум, який обожнювала принцеса Діана, особливий. Адже його основна нота – гіацинт, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як називається улюблений аромат принцеси Діани

Леді Діана дуже любила британський парфум Penhaligon's Bluebell. Його ноти:

Верхні ноти: цитруси.

цитруси. Середні ноти: гіацинт, конвалія, жасмин, троянда, цикламен.

гіацинт, конвалія, жасмин, троянда, цикламен. Базові ноти: гвоздика (прянощі), кориця, гальбан.

Парфуми Bluebell Penhaligon's були створені британським парфумером Майклом Піктхоллом ще у далекому 1978 році. У той час цей аромат став бестселером. Він набув неабияку популярність саме завдяки Діані.



Який парфум був у принцеси Діани / Фото Pinterest

Імовірно, принцеса була в захваті від цих парфумів саме через те, що у них відчувається аромат гіацинту.

Його квіти можуть бути різного кольору: фіолетового, блакитного, жовтого, білого. Гіацинт має впізнаваний запах, його квіти і стали основою свіжого, вологого та флористичного аромату Bluebell Penhaligon's,

– розповідають у Perfume Academy.

Зверніть увагу! Як кажуть експерти, добувати олію гіацинта складно і дорого. Саме тому її часто поєднують з нотами інших квітів.