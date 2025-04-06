У цю пору року варто надавати перевагу свіжим і квітковим ароматам. Адже саме ці запахи асоціюються з настанням весни, пише 24 Канал.

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Які парфуми варто придбати навесні

Dior J’adore

Цей парфум пахне квітами, що розцвітають навесні. У ньому дуже відчуваються груша, кедр, жасмин, троянда, магнолія. Така композиція дарує відчуття оновлення та свіжості.



Які є парфуми з запахом весняного саду / Фото Pinterest

Верхні ноти: груша, диня, магнолія, персик, мандарин, бергамот.

груша, диня, магнолія, персик, мандарин, бергамот. Середні ноти: тубероза, жасмин, конвалія, фрезія, троянда, орхідея, слива, фіалка.

тубероза, жасмин, конвалія, фрезія, троянда, орхідея, слива, фіалка. Базові ноти: кедр, ожина, ваніль, мускус.

Jo Malone London English Pear & Freesia

Завдяки цьому парфуму можна відчути весняний сад. Це аромат для тих, хто шукає легкість і фруктову свіжість у поєднанні з ніжними квітами.



Які є парфуми з квітковим ароматом / Фото Pinterest

Верхні ноти: груша, диня.

груша, диня. Середні ноти: троянда, фрезія.

троянда, фрезія. Базові ноти: мускус, пачулі, ревінь, амбра.

Hermes Un Jardin sur le Nil

Якщо ви хочете відчути запахи весняної природи, цей парфум точно підійде. Легкий, свіжий і водночас тропічний, він дарує відчуття прогулянки по квітучому саду біля річки. Аромат, який чудово підходить для теплих, сонячних днів.



Які є парфуми з квітковими та фруктовими нотами / Фото Pinterest

Верхні ноти: морква, помідор, зелений манго, грейпфрут.

морква, помідор, зелений манго, грейпфрут. Середні ноти: лотос, очерет, півонія, апельсин, гіацинт.

лотос, очерет, півонія, апельсин, гіацинт. Базові ноти: мускус, ірис, ладан, кориця, лабданум.

Yves Saint Laurent Mon Paris

Цей аромат випромінює романтичність і ніжність. Він поєднує в собі яскраві ягідні ноти, а також розкішну троянду, яка надає композиції глибини.



Які є парфуми з ароматом півонії / Фото Pinterest