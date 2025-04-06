У цю пору року варто надавати перевагу свіжим і квітковим ароматам. Адже саме ці запахи асоціюються з настанням весни, пише 24 Канал.
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Які парфуми варто придбати навесні
Dior J’adore
Цей парфум пахне квітами, що розцвітають навесні. У ньому дуже відчуваються груша, кедр, жасмин, троянда, магнолія. Така композиція дарує відчуття оновлення та свіжості.
Які є парфуми з запахом весняного саду / Фото Pinterest
- Верхні ноти: груша, диня, магнолія, персик, мандарин, бергамот.
- Середні ноти: тубероза, жасмин, конвалія, фрезія, троянда, орхідея, слива, фіалка.
- Базові ноти: кедр, ожина, ваніль, мускус.
Jo Malone London English Pear & Freesia
Завдяки цьому парфуму можна відчути весняний сад. Це аромат для тих, хто шукає легкість і фруктову свіжість у поєднанні з ніжними квітами.
Які є парфуми з квітковим ароматом / Фото Pinterest
- Верхні ноти: груша, диня.
- Середні ноти: троянда, фрезія.
- Базові ноти: мускус, пачулі, ревінь, амбра.
Hermes Un Jardin sur le Nil
Якщо ви хочете відчути запахи весняної природи, цей парфум точно підійде. Легкий, свіжий і водночас тропічний, він дарує відчуття прогулянки по квітучому саду біля річки. Аромат, який чудово підходить для теплих, сонячних днів.
Які є парфуми з квітковими та фруктовими нотами / Фото Pinterest
- Верхні ноти: морква, помідор, зелений манго, грейпфрут.
- Середні ноти: лотос, очерет, півонія, апельсин, гіацинт.
- Базові ноти: мускус, ірис, ладан, кориця, лабданум.
Yves Saint Laurent Mon Paris
Цей аромат випромінює романтичність і ніжність. Він поєднує в собі яскраві ягідні ноти, а також розкішну троянду, яка надає композиції глибини.
Які є парфуми з ароматом півонії / Фото Pinterest
- Верхні ноти: груша, апельсин, малина, полуниця, тангерин, бергамот.
- Середні ноти: півонія, жасмин, дурман, апельсиновий цвіт.
- Базові ноти: кедр, пачулі, ваніль, мох, мускус.