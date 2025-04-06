Для правильного вибору, головне зрозуміти, який SPF підходить під ваш спосіб життя. Також до уваги потрібно брати пору року, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar.

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На що потрібно звертати увагу при виборі SPF

Щоб SPF був дійсно дієвим, потрібно звертати увагу на те, який у нього спектр захисту. Засіб має бути стійким до обох видів UV-випромінювання.

Йдеться про UVA та UVB. Чому вони шкідливі:

UVA-промені – викликають передчасне старіння, зокрема, сприяють утворенню зморшок;

UVB-промені – можуть спричинити опіки.



Який рівень захисту має бути у зимового SPF / Фото Pexels

До того ж хороший SPF має властивість відштовхувати воду. Завдяки цьому він довше залишатиметься на шкірі, захищаючи її. Особливу увагу на цю властивість мають звернути ті, хто веде доволі активний спосіб життя.

Зауважте! SPF потрібно поновлювати постійно. Особливо, якщо ви активно рухаєтесь, проводите час у басейні чи під сонцем.

Який захист має бути у SPF:

під час теплого сезону варто звертати увагу на SPF, який має захист не менш як 50;

а от для холодного періоду року підійде – 30.



Який SPF потрібно обирати влітку / Фото Pexels

Зверніть увагу! Якщо ви проживаєте у регіоні, де багато снігу чи відпочиваєте на курорті взимку, потрібно обирати SPF 50. Річ у тім, що за таких умов дія сонця на шкіру набагато активніша. Адже сніг "віддзеркалює" промені.