У списку ви знайдете яскраві, життєрадісні, квіткові та фруктові аромати, які додадуть енергії та впевненості в собі, пише 24 Канал. Ці найсмачніші запахи ідеально підійдуть для сонячних днів.

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Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition

Цей класичний весняний парфум має фруктово-квіткові ноти. Він асоціюється з теплом, сонцем й деревами, які розквітають. Запах починається із солодкого абрикоса, який розкривається в компанії магнолії та жасмину. Композиція завершується ваніллю, яка додає аромату глибини.



Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest

L`Interdit Tubéreuse Noire, Givenchy

Аромат наповнений індійською туберозою, яка надає парфуму неймовірного шлейфу. У флаконі міститься вісім квіток туберози, зібраної вручну. Підсилює запах цих парфумів смажена кава в поєднанні з ветивером і пачулями.



Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest

Mon Guerlain Bloom of Rose, Guerlain

Парфум складається із солодощів ванілі Карл та австралійського білого сандалу. Свіжості аромату надають ноти неролі – квіти гіркого апельсина. Базу складають ноти жасмину, самбака та болгарської троянди.



Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest

Carmina, Creed

Аромат містить потужний шлейф, який подобається багатьом жінкам та чоловікам. У складі чорна вишня, рожевий перець, фіалка й троянда. Шафран додає тепла нашаровуючись на ніжний мускус та амбру. Кашемірове дерево додає розкішних деревних нот.



Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest

Guilty Eau de Parfum, Gucci

У цьому парфумі присутній мотив мандори. Аромат є цитрусовим, гібридом мандарину та апельсина, що росте на Кіпрі. Основний букет аромату складають фіалки, троянди, герань та пачулі.



Весняні запахи парфумів / Фото Pinterest