Чоловіки віддають перевагу солодким та мускусним ароматам, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Окрім того, їм дуже подобаються свіжі цитрусові парфуми, фруктові та ванільні. У добірці зібрано кілька ароматів, які сподобаються жінкам та їхнім чоловікам.

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Giorgio Armani, My Way

Аромат наповнений запахом стиглої суниці, малини та великого букета з туберози й жасмину. Серце парфумерної композиції переплітається з соковитою ягідною кислуватістю, яка поєднується з базою кедрової деревини, білого мускусу з солодким ванільним посмаком.



Парфуми з неймовірним ароматом / Фото Fragrantica

Kilian, Good Girl Gone Bad

Цей аромат сповнений пахощами квітів та фруктів. Парфумована вода розкривається нотами стиглого персика, цитрусових, квітів османтуса з тонким абрикосовим ароматом. Серце парфума оповите п’янким букетом з нарциса, туберози, жасмину й троянди. Базова нота складається зі східної амбри, сухого ветивера, пачулів та деревини сандала й кедра.



Парфуми з неймовірним ароматом / Фото Fragrantica

Marc-Antoine Barrois, TILIA

Парфум подобається жінкам тим, що подумки переносить у літній день. Медові пахощі липового цвіту поєднуються з геліотропом та жасмином самбака. Парфумована вода огортає ніжним шлейфом вітру та квітів.



Парфуми з неймовірним ароматом / Фото Fragrantica

Franck Boclet, Vanille

Ці парфуми пахнуть спеченим цитрусовим пирогом та ваніллю. Аромат відкривається нотами лайма й грейпфрута з поєднанні з кардамоном. Нота імбиру відтінює карамель, ваніль, мускус та кедр. Пряні та солодкі ноти парфумів збалансовані між собою, а цитрусові бризки надають аромату впізнаваного звучання.



Парфуми з неймовірним ароматом / Фото Fragrantica

Nishane, Tuberoza

Білоквітковий аромат має виразний характер. Парфум складається наче з великого оберемку квітів – туберози, іланг-іланга, жасмину, гаденії, армемізії та соковитого апельсина. Кінцева нота огортає пахощами амбри, сандала, мускусу й ветивера.



Парфуми з неймовірним ароматом / Фото Fragrantica