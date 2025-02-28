Попри те, що жінки люблять мати у своїй колекції чимало різних флаконів парфумів, серед всіх є все ж таки один, який приваблює її найбільше, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Щоб обрати для себе модний аромат, у добірці зібрано 5 запахів різних ольфакторних груп – від квіткових до гурманських. Вони яскраві та виразні, тож ви точно у них закохаєтеся, а ваш обранець – у вас.

Miss Dior Rose N'Roses

Цей трояндовий аромат має розкішний запах. Початкова нота розкривається запахом герані в поєднанні з бризками цитрусів бергамота та італійського мандарина. Серце аромату наповнене грасською та болгарською трояндою, а кінцева нота довершена мускусом. Ця туалетна вода є глибоким та багатогранним втіленням класики.



Вишукані аромати, які зараз в моді / Фото Fragrantica

Boucheron Ambre D’Alexandrie

Східний аромат зачаровує з першого вдиху. У ньому присутнє звучання амбри, ламдануму, бензоїну, звабливого мускусу, запашного тютюну й солодкуватого ванільного посмаку.



Вишукані аромати, які зараз в моді / Фото Fragrantica

Byredo Bal D'afrique

Аромат наповнений цитрусовими акцентами лимона й бергамота, які доповнює запах ягід чорної смородини. Також аромат наповнений квітами африканського апельсина та запашними чорнобривцями, букетом з цикламена, фіалки та жасмину. Базу композиції довершує вірджинський кедр, сухий ветивер, амбра та мускус. Парфум є солодкувато фруктово-квітковим, тож знайде своїх шанувальниць.



Вишукані аромати, які зараз в моді / Фото Fragrantica

PINK MOLéCULE 090.09 від ZARKOPERFUME

Парфум оповитий шипучим ігристим, стиглими абрикосами та ніжними збитими вершками. У парфумованій воді присутнє апетитне та свіже звучання, сплетене запаморочливими квітковими пахощами бузини та орхідеї. Вдихаючи цей аромат, хочеться радіти життю й нескінченно цілуватися.



Вишукані аромати, які зараз в моді / Фото Fragrantica

Fenty від Fenty

Цей парфум Ріанна створила для себе й поділилася з ним усім. У старті парфумерної композиції – соковиті ягоди чорниці й танжерин. Серце аромату розквітає болгарською трояндою, геранню та магнолією. Аромат є спокусливим, гарячим та чуттєвим.



Вишукані аромати, які зараз в моді / Фото Fragrantica