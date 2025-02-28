Несмотря на это, что женщины любят иметь в своей коллекции немало разных флаконов духов, среди всех есть все же один, который привлекает ее больше всего, пишет 24 Канал со ссылкой на cosmopolitan.

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Чтобы выбрать для себя модный аромат, в подборке собрано 5 запахов разных ольфакторных групп – от цветочных до гурманских. Они яркие и выразительные, так что вы точно в них влюбитесь, а ваш избранник – у вас.

Miss Dior Rose N'Roses

Этот аромат роз имеет роскошный запах. Начальная нота раскрывается запахом герани в сочетании с брызгами цитрусов бергамота и итальянского мандарина. Сердце аромата наполнено грасской и болгарской розой, а конечная нота завершена мускусом. Эта туалетная вода является глубоким и многогранным воплощением классики.



Изысканные ароматы, которые сейчас в моде / Фото Fragrantica

Boucheron Ambre D'Alexandrie

Восточный аромат завораживает с первого вдоха. В нем присутствует звучание амбры, ламданума, бензоина, соблазнительного мускуса, душистого табака и сладковатого ванильного вкуса.



Изысканные ароматы, которые сейчас в моде / Фото Fragrantica

Byredo Bal D'Afrique

Аромат наполнен цитрусовыми акцентами лимона и бергамота, которые дополняют запах ягод черной смородины. Также аромат наполнен цветами африканского апельсина и ароматными бархатцами, букетом из цикламена, фиалки и жасмина. Базу композиции завершает вирджинский кедр, сухой ветивер, амбра и мускус. Духи являются сладковато фруктово-цветочным, поэтому найдет своих поклонниц.



Изысканные ароматы, которые сейчас в моде / Фото Fragrantica

PINK MOLéCULE 090.09 от ZARKOPERFUME

Парфюм окутан шипучим игристым, спелыми абрикосами и нежными взбитыми сливками. В духовке присутствует аппетитное и свежее звучание., сплетенное головокружительными цветочными ароматами бузины и орхидеи. Вдыхая этот аромат, хочется радоваться жизни и бесконечно целоваться.



Изысканные ароматы, которые сейчас в моде / Фото Fragrantica

Fenty от Fenty

Этот парфюм Рианна создала для себя и поделилась с ним всем. В старте парфюмерной композиции– сочные ягоды черники и танжерин. Сердце аромата расцветает болгарской розой, геранью и магнолией. Аромат соблазнительный, горячим и чувственным.



Изысканные ароматы, которые сейчас в моде / Фото Fragrantica