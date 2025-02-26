Аромат уже давно стал не роскошью, а завершающим штрихом к образу, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу "Пшик-разлив". Духи, которые выбирает человек, могут рассказать о его личности, поэтому мы заинтригованы ароматами, которые носят известные и знаменитые звезды.

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Большинство украинских певиц или актрис имеют в своей коллекции множество флаконов от именитых брендов с различными запахами, впрочем в видеоролике раскрыли секрет о парфюме, которым известные украинские женщины пользуются чаще всего. Один из этих ароматов вы теперь сможете смело приобрести для себя.

Даша Астафьева – Zarkoperfume Pink Molecule 090.09

Украинская певица и актриса Даша Астафьева любит парфюм, принадлежащий к группе цветочных и фруктовых ароматов. Верхние ноты состоят из запаха шампанского, абрикоса, черной бузины и орхидеи, а базовые ноты – это взбитые сливки и махагони.



Духи, которые носят украинские звезды / Фото Fragrantica

Анна Тринчер – Guidance от Amouage

Исполнительница Анна Тринчер любит восточно-цветочный унисекс-парфюм выпущенный в 2022 году арабским брендом Amouage. Верхняя нота наполнена ароматом медовой груши, которая сочетается с тонким запахом фундука и дымно-ароматическим ладаном. Сердце композиции наполнено букетом цветочных нот из душистого жасмина самбака, шафрана и медовой розы.



Духи, которые носят украинские звезды / Фото Fragrantica

Елена Кравец – Chloé Nomade

Комическая актриса Елена Кравец выбирает для себя аромат, принадлежащий к шипровой и цветочной группе. Выпустили его еще в 2018 году. Верхние ноты наполнены сливой, бергамотом, лимоном и апельсином. Ноты сердца состоят из фрезии, персика, жасмина и розы, а базовые ноты довершены дубовым мхом, пачулями, белым мускусом и сандалом.



Духи, которые носят украинские звезды / Фото Fragrantica

Наталья Денисенко – Chanel Chance

Актриса Наталья Денисенко выбирает для себя свежий аромат выпущенный в 2007 году. Верхние ноты состоят из лимона, кедра. Ноты сердца дополнены водяным гиацинтом, розовым перцем и жасмином. Базовые ноты – это белый мускус, пачули, ирис и амбра.



Духи, которые носят украинские звезды / Фото Fragrantica

Парфюм – это неотъемлемая часть нашего ежедневного образа, поэтому они могут играть значительную роль в настроении и произведут хорошее впечатление на других людей.