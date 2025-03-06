В списке вы найдете яркие, жизнерадостные, цветочные и фруктовые ароматы, которые придадут энергии и уверенности в себе, пишет 24 Канал. Эти вкусные запахи идеально подойдут для солнечных дней.
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Jean Paul Gaultier, La Belle Flower Edition
Этот классический весенний парфюм имеет фруктово-цветочные ноты. Он ассоциируется с теплом, солнцем и деревьями, которые расцветают. Запах начинается со сладкого абрикоса, который раскрывается в компании магнолии и жасмина. Композиция завершается ванилью, которая добавляет аромату глубины.
Весенние запахи духов / Фото Pinterest
L`Interdit Tubéreuse Noire, Givenchy
Аромат наполнен индийской туберозой, которая придает парфюму невероятный шлейф. Во флаконе содержится восемь цветков туберозы, собранной вручную. Усиливает запах этого парфюма жареный кофе в сочетании с ветивером и пачулями.
Весенние запахи духов / Фото Pinterest
Mon Guerlain Bloom of Rose, Guerlain
Парфюм состоит из сладости ванили Карл и австралийского белого сандала. Свежести аромату придают ноты нероли – цветы горького апельсина. Базу составляют ноты жасмина, самбака и болгарской розы.
Весенние запахи духов / Фото Pinterest
Carmina, Creed
Аромат содержит мощный шлейф, который нравится многим женщинам и мужчинам. В составе черная вишня, розовый перец, фиалка и роза. Шафран добавляет тепла наслаиваясь на нежный мускус и амбру. Кашемировое дерево добавляет роскошных древесных нот.
Весенние запахи духов / Фото Pinterest
Guilty Eau de Parfum, Gucci
В этом парфюме присутствует мотив мандоры. Аромат является цитрусовым, гибридом мандарина и апельсина, растущего на Кипре. Основной букет аромата составляют фиалки, розы, герань и пачули.