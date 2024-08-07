Дженнифер Гарнер рассказала, как быстро вернуть себе идеальную форму: есть простой алгоритм

Дженнифер Гарнер должна была быть в "марвеловской форме" для своей роли в фильме "Дэдпул и Росомаха". Она поделилась своим планом тренировок, которые помогли это сделать.

Возвращение Гарнер в роли Электры стало одной из лучших эпизодических ролей супергероев в "Дэдпуле и Росомахе". Актриса отметила, что Райан Рейнольдс и режиссер Шон Леви изначально предложили ей эту роль во время совместной работы над фильмом 2022 года "Проект "Адам".

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Как Гарнер тренировалась для роли супергероини

Гарнер опубликовала ролик о своем режиме тренировок. В частности, актриса много тренировалась с оружием саи, а также занималась аэробикой, плаванием, боксом, поднятием веса, бегом, прыжками на скакалке, греблей и многим другим.

Кроме попыток убедить друзей моих детей в детском саду, что я тайно работаю ниндзя, я не брала в руки саи с 2004 года. Я была в хорошей форме, но не в форме Marvel,

– заметила актриса.

По словам Гарнер, когда эта несбыточная мечта стала реальностью, она со своей лучшей подругой и каскадером усилила тренировки – 1 раз в день плюс любое домашнее задание, которое тренер назначила на вторую тренировку.

Смотрите, как тренируется Дженифер Гарнер: видео

"Бокс 3 раза в неделю. У нас здесь было #Супергеройское лето, мы крутили саи на заднем дворе и смеялись над нашими старыми больными телами", – добавила Дженнифер.

Стоит заметить, что Гарнер впервые сыграла Электру в фильме Бена Аффлека "Сорвиголова" 2003 года, а в 2005 году она получила главную роль в собственном спин-оффе "Электра".