Дженнифер Лопес появилась на Grammy в изысканной прозрачной юбке: кокетливый образ

На 67-ю ежегодную церемонию награждения музыкальных исполнителей, Дженнифер Лопес прибыла в эффектном наряде. Певица поразила гламурным образом, который ей чрезвычайно подходит.

В свои 55 лет исполнительница может дать фору многим, поскольку выглядит невероятно, пишет 24 Канал. Она постоянно посещает зал и хорошо заботится за своим телом и внешним видом, поэтому в очередной раз демонстрирует свой безупречный вид.

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Образ Дженнифер Лопес

Исполнительница надела черное боди с высоким горлом и длинными рукавами, которое дополнила длинной прозрачной юбкой с пайетками из прозрачного материала от Stéphane Rolland. Верх юбки был украшен объемными оборками, которые стали эффектной изюминкой. Кроме того, юбка имела шлейф, поэтому идеально подошла для выхода на красную дорожку.

Чтобы добавить образу пикантности, Дженнифер надела черные перчатки, на которые примерила бриллиантовые украшения. Образ певица дополнила лаконичным серебристым клатчем, а волосы распустила, оставив только объем и едва закрученные кончики.

Визажистка создала для певицы ее любимый макияж с подводкой на веках, длинными объемными ресницами и коричневой помадой.

В своем очаровательном образе 55-летняя певица поднялась на сцену, чтобы вручить премию за лучший латиноамериканский поп-альбом, который выиграла Шакира.



Эффектный образ Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма певицы

Главной темой церемонии стали разрушительные пожары в Лос-Анджелесе. На событие пригласили пожарных, которые прошлись по красной дорожке. За вечер удалось собрать более 7 миллионов долларов для пострадавших.

Пожары повредили инфраструктуру, в частности резервуары Пасадены, и разрушили дома известных личностей, в частности Билли Кристала и Пэрис Хилтон. Масштабные лесные пожары охватили более 29 тысяч акров, уничтожили более 12 000 зданий и заставили эвакуироваться около 150 000 человек.