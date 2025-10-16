Известная модель Джиджи Хадид не впервые появляется на показе бельевого бренда Victoria's Secret. Как всегда, красавица поразила поклонников изысканным сетом белья в розовом цвете.

Джиджи на показе имела нежный и смелый вид, а ее шуба стала главным акцентом в образе, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Модель продемонстрировала безупречную фигуру и присущую ей харизму и игривость, которую так любят ее поклонники.

Как выглядела Джиджи Хадид?

На подиум Джиджи вышла в розовой майке и трусах в тон, а сверху накинула цветочную шубу, которая была как будто соткана из десятков цветков гортензий. Образ красавицы дополнили минималистичные босоножки розового цвета, поэтому Белла выглядела, как кукла Барби.



Безупречный выход Джиджи Хадид / Фото Getty Images

Это уже не первый раз Джиджи выходит на подиум в розовом наряде. В 2024 году после долгого перерыва, модель шагала в розовом нижнем белье из атласа и больших розовых крыльях.

Но это не первый образ модели на подиуме. Во время второго выхода модель дефилировала в шелковом корсете и коротких шортиках с большими белыми крыльями, которые напоминали одеяло. Стилисты заложили волосы Джиджи в пучок, выпустив пряди спереди.



Безупречный выход Джиджи Хадид / Фото Getty Images

Кроме Джиджи Хадид, на подиум вышла ее сестра Белла, которая недавно лечилась в больнице из-за очередной вспышки болезни Лайма, пишет Elle. К звездным сестрам присоединились известные "ангелы" Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Барбарара Палвин, Даутцен Крус и другие модели.

Как выглядели "ангелы" на шоу Victoria's Secret?