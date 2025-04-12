Не джинсы: 5 денимовых вещей, которые мы будем носить в этом сезоне
- Денимовые куртки, рубашки, юбки, бермуды и платья возвращаются в моду в этом сезоне.
- Двойная денимовая комбинация является самой трендовой, с акцентом на монохромные аутфиты.
Все мы любим модные тренды и следим за ними, однако главную роль на подиумах всегда занимает практичный деним. Этот материал является самым популярным и подходит всем. Джинсовые вещи ежегодно занимают значительное место в коллекциях модных брендов, поэтому рекомендуем обратить внимание на несколько позиций.
Без джинсов не обходится ни один кэжуальный образ модницы, а двойная денимовая комбинация является самой трендовой в этом сезоне, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Какие же джинсовые вещи будут в моде в этом сезоне – читайте в нашем материале.
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Куртки
Некоторое время джинсовые куртки считались неактуальными, однако сейчас уже снова возвращаются в моду. Инфлюенсеры носят куртку с джинсами, создавая роскошные монохромные аутфиты.
Рубашка
Джинсовые рубашки в этом году представлены в разных вариантах. Это может быть темный деним в сочетании с черными джинсами или голубая рубашка с голубыми джинсами.
Юбки
Джинсовые юбки возвращаются в моду и лучшим доказательством является то, что они представлены на подиумах многих брендов. Если раньше мы носили модели миди, то с приходом лета будем уже носить мини.
Бермуды
Удлиненные джинсы вернулись в моду, поэтому стоит добавлять их в свой гардероб, совместив с расслабленными силуэтами.
Платье
К нам в этом году также вернутся джинсовые платья разного кроя и дизайна, но чаще всего мы будем носить вечную классику – короткие модели А-кроя или расслабленные версии миди и макси.
Є несколько антитрендовых джинсов, которые уже стыдно носить. В нашем материале показали, как они выглядят.