Не джинсы: 5 денимовых вещей, которые мы будем носить в этом сезоне

Все мы любим модные тренды и следим за ними, однако главную роль на подиумах всегда занимает практичный деним. Этот материал является самым популярным и подходит всем. Джинсовые вещи ежегодно занимают значительное место в коллекциях модных брендов, поэтому рекомендуем обратить внимание на несколько позиций.

Без джинсов не обходится ни один кэжуальный образ модницы, а двойная денимовая комбинация является самой трендовой в этом сезоне, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Какие же джинсовые вещи будут в моде в этом сезоне – читайте в нашем материале.

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Куртки

Некоторое время джинсовые куртки считались неактуальными, однако сейчас уже снова возвращаются в моду. Инфлюенсеры носят куртку с джинсами, создавая роскошные монохромные аутфиты.

Рубашка

Джинсовые рубашки в этом году представлены в разных вариантах. Это может быть темный деним в сочетании с черными джинсами или голубая рубашка с голубыми джинсами.

Юбки

Джинсовые юбки возвращаются в моду и лучшим доказательством является то, что они представлены на подиумах многих брендов. Если раньше мы носили модели миди, то с приходом лета будем уже носить мини.

Бермуды

Удлиненные джинсы вернулись в моду, поэтому стоит добавлять их в свой гардероб, совместив с расслабленными силуэтами.

Платье

К нам в этом году также вернутся джинсовые платья разного кроя и дизайна, но чаще всего мы будем носить вечную классику – короткие модели А-кроя или расслабленные версии миди и макси.

Є несколько антитрендовых джинсов, которые уже стыдно носить. В нашем материале показали, как они выглядят.