Джинсы клеш и босоножки – самое модное сочетание лета: эффектные образы, которые захочется повторить

Фасонов джинсов очень много, но каждый год в моду возвращаются джинсы клеш. Стилисты всегда рекомендуют носить эти джинсы с обувью на каблуке, поэтому советуем добавить босоножки и создать этим летом стильный и красивый образ.

Кроме того, джинсы клеш также неплохо смотрятся с обувью на плоском ходу, с тонкими ремешками, обувью на платформе или с фиксацией на щиколотке, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стилисты выбрали лучшие сочетания и рассказали, с чем именно стильно носить джинсы клеш в этом году.

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Джинсы клеш + плоские босоножки

Индустрия моды этой весной обращается к 1970-м годам. Летом закрытая обувь уступает место изящным босоножкам с удобной подошвой. Сочетание джинсов клеш и босоножек на плоском ходу – это отличный вариант для теплых дней.



Стильные образы с джинсами клеш / Фото Pexels

Джинсы клеш + босоножки на каблуке

Джинсы на высокой посадке – это идеальная база для богемного стиля. Лучше с джинсами и босоножками на каблуках носить легкую блузу и изящные босоножки, которые будут выглядеть стильно и удобно.



Стильные образы с джинсами клеш / Фото Pexels

Джинсы клеш + сочетание другой обуви

Есть один из красивых фасонов джинсов клеш, который заключается в необработанном крае. Эти модели пришли к нам еще с нулевых годов. Стилисты советуют такие джинсы носить с кружевной блузой и цветными босоножками, чтобы придать образу характера.

Стилисты уже определили в этом году трендовую обувь, в которую входят лаконичные и простые вьетнамки. Ими можно дополнять голубые джинсы клеш, которые будут выглядеть стильно и красиво.