Джинсы, которые не стоит носить женщинам после 60 лет: они портят образ

Даже в 60-летнем возрасте женщины не могут отказаться от любимой пары джинсов. Впрочем, неправильно подобранные джинсы заставят выглядеть старомодно и несколько антитрендово, поэтому от них стоит избавиться.

Специалисты советуют старшим женщинам отказаться от некоторых денимовых брюк, которые могут испортить их образ и добавить лишнего возраста, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life.

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Дешевые, эластичные джинсы

Покупать такие джинсы – это пустая трата денег. Они неудачно выглядят и очень обжимают ноги, а тело женщин после 60 лет несколько меняется, поэтому лучше инвестировать средства в джинсы из более плотного материала.

Джинсы неправильной длины

Нужно выбирать такие джинсы, которые не обнажают слишком много ноги и хорошо закрывают лодыжки. С другой стороны, не стоит покупать джинсы, которые будут волочиться по земле.

Слишком широкие джинсы

Мешковатые джинсы являются модными, но они лучше подходят молодым девушкам. На женщинах постарше они могут выглядеть немного неправильно.

Очень узкие джинсы

Некоторый фасон узких джинсов может подходить идеально, впрочем если они все же приводят к неудобству, то стоит от них отказаться и приобрести классический вариант, который не будет сковывать движений.

Добавим, что стилисты отмечают, что женщинам после 50 лет рекомендуется избегать поясных сумок, ожерелий из бисера, коричневых шарфов, неуклюжей обуви и сумок с принтом пейсли, чтобы не делать образ устаревшим.

Очень длинные волосы, густая и прямая челка, тугие пучки, прямые и слишком темные волосы могут визуально старить женщин.