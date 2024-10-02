Зауженные джинсы возвращаются в моду: тренды денима, которые ждут нас этой осенью

Даже в прохладное время нам не обойтись без денимового гардероба. Джинсы, рубашки или юбки из денима – это то, что мы переносим с собой из сезона в сезон. Джинсовые вещи есть и будут оставаться одними из самых актуальных, поэтому расскажем, что именно будет в моде в этом году.

Не смотря на то, что деним актуален всегда, здесь стоит обращать внимание на популярные позиции и то, что представили дизайнеры на подиуме, пишет Elle. Мы знаем о трендовой длинной юбке, впрочем в этом сезоне в моду возвращаются зауженные джинсы, которые мы много лет считали антитрендовыми.

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Зауженные джинсы

Осенью свое возрождение переживут всеми забытые обтягивающие джинсы. Эту модель очень любили все в 2000-х. Впоследствии они уступили мешковатым джинсам, но теперь снова возвращают себе место среди трендов. Узкие джинсы в своих коллекциях предложили бренды Miu Miu, Coperni и Balenciaga.

Осенняя пора – лучшее время, чтобы добавить такие джинсы в свой гардероб, поскольку они идеально сочетаются с жокейскими сапогами или резинками, которые требуют в стилизации облегающих брюк или лосин.



Тренды денима на 2024 год / Фото Elle

Денимовый total look

Монохромные образы всегда имеют дорогой и красивый вид, поэтому попробуйте совместить джинсовую рубашку или куртку с джинсами разных фасонов ради разнообразия. Денимовый total look – это вневременная формула, к которой обращаются все модные девушки. На подиум своих моделей в монохромных джинсовых образах выпустили бренды Chanel, Zimmermann, Christian Dior и Moschino.



Тренды денима на 2024 год / Фото Elle

Юбки миди

В холодное время не стоит отказываться от джинсовых юбок. Они прекрасно сочетаются с сапогами на каблуках. Несколько брендов посоветовали сочетать юбки миди или макси с рубашками и жилетками и носить с пальто, тренчами и даже дубленками.



Тренды денима на 2024 год / Фото Elle

Также этой осенью в моде будет темный деним. Он менее популярен, чем классические голубые джинсы, но выглядит тоже стильно. А еще не стоит бояться миксовать разные цвета денима, поскольку сочетание джинсовых оттенков – это еще один нынешний тренд.