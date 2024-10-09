Елена Зеленская надела костюм, который никогда не выйдет из моды: его носят все женщины

Первая леди Украины известна своей любовью к костюмам, в которых постоянно появляется на всевозможных событиях. Недавно Елена Зеленская представила костюм, который всегда будет актуальным и никогда не выйдет из моды.

Стилем Елены Зеленской восхищаются все, а ее инстаграм переполнен самыми разнообразными выходами. Она очень удачно и гармонично примеряет на себе костюмы на основе жакетов и брюк.

Смотрите также На фоне скандала о P Diddy: Бейонсе вышла в свет с новой короткой прической

Первая леди любит минимализм и классику. Крайне редко обращается в своих выходах к ярким цветам и чаще всего выбирает базовые или нюдовые оттенки, которые ей изрядно подходят. Классические тона имеют дорогой вид, поэтому подчеркивают ее статусность, изысканность и элегантность.

Елена Зеленская в черном костюме

В гардеробе жены президента есть множество костюмов в самых разнообразных фасонах и цветах от украинских брендов. Поклонники Зеленской знают, что ее любимым цветом является синий, впрочем недавно первая леди представила на себе бессмертную классику – черный костюм в сочетании с белой рубашкой.

В таком образе первая леди была приглашена на ежегодный форум культурной дипломатии, который проходил в Киеве. Первая леди дополнила черный жакет со штанами туфлями-лодочками черного цвета, а пиджак довершила золотой брошью в виде цветка. Елена Зеленская распустила волосы и подчеркнула аутфит золотистыми серьгами.



Елена Зеленская в классическом костюме / Фото из инстаграма первой леди

За образы Елены Зеленской отвечает стилист Наталья Каменских, которая является соучредителем известного украинского бренда Gunia. Project. Натали точно знает, что черный костюм является классикой, которая всегда будет в моде, поэтому часто создает для первой леди выходы в деловом костюме.

Черный костюм ежегодно представляют в своих коллекциях известные бренды, их носят знаменитые звезды и все модницы. Такой костюм есть в гардеробах известных политиков, певиц, актрис и тому подобное. Этот универсальный костюм можно стилизовать вместе с кроссовками или туфлями на каблуках. Он дает возможность создавать расслабленный образ на основе базовой футболки под низом, или добавлять официальности благодаря белой рубашке.

Костюм, как у Елены Зеленской, можно распаривать, одевая жакет с другими брюками, а черные брюки палаццо дополнять жакетами из других костюмов. Такие манипуляции с нарядом можно осуществлять благодаря черному цвету, который легко сочетается с любым другим и является символом аристократичности и роскоши.