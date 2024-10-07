Елена Зеленская очаровала образом в сером костюме: чем он особенный

Первая леди приняла участие в награждении Global Teacher Prize Ukraine, которое отмечает лучших педагогов Украины. Елена Зеленская на событие пришла в стильном и эффектном костюме серого цвета.

В своем инстаграм-сообщении жена президента отметила, что победу в Global Teacher Prize Ukraine 2024 из более 1200 претендентов получила Леся Павлюк из Ивано-Франковска. Эта учительница начальных классов в лицее № 7 одной из первых взялась работать с инклюзивным классом, поэтому получила награду за свой вклад в обучение детей.

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Елена Зеленская стала приглашенной гостьей на события, поэтому выступала на сцене с речью. Для выхода она выбрала эффектный и сдержанный костюм.

Волшебный образ Елены Зеленской

Первая леди Украины является известной любительницей костюмов. Она часто примеряет на себе самые разнообразные жакеты в паре со штанами палаццо от украинских брендов. На ежегодную премию Global Teacher Prize Елена Зеленская решила надеть серый костюм. В этот раз супруга президента добавила особой изюминки своему выходу, надев под низ жилетку.

Образ первой леди состоял из черной рубашки, жилетки и удлиненного маскулинного жакета. Низ костюма дополняли брюки палаццо. Елена Зеленская предстала с распущенными волосами, которые стилисты уложили в легкие локоны, а визажисты, как всегда, сделали эффектный естественный макияж. Аутфит жены президента дополнили минималистичные серьги.

Безупречный образ Елены Зеленской

Серый цвет в этом сезоне является особенно популярным. Многие мировые модницы показали осенью стильные монохромные образы в сером цвете, которые выглядят довольно дорого и эффектно. Благодаря своей лаконичности и многогранности, серый цвет всегда будет популярным и не выйдет из моды.