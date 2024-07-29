Тренд лета – европейский боб: что это за прическа и как ее укладывать
Источник:Forbes
Боб вневременная прическа, которая, кажется, никогда не потеряет своей актуальности. Этим летом особенно популярным стал европейский боб, который воссоздает стиль old money и эстетику "жены мафиози".
Европейский боб особенно любит Хейли Бибер, которая до беременности постоянно ходила с такой стрижкой. Среди других такая прическа отличается мягким обрамлением лица, а также она визуально добавляет объема.
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Чем европейский боб отличается от других стрижек
Парикмахер Марк Таунсенд объяснил, что европейский боб, по сравнению с другими стрижками, более мягкий. Такую прическу также часто называют "боб-бабочка". По словам Таунсенда, чтобы сделать европейский боб, стоит отрезать пряди на уровне с подбородком или на несколько сантиметров ниже. Далее, с помощью специальных ножниц, парикмахер филирует волосы. Такой способ позволяет разделить стрижку на условные слои, что добавляет объема. Кроме того, это позволяет носить стрижку как с ровными волосами, так и с волнистыми.
Идея заключается в том, чтобы боб имел легкий вид, чтобы вы могли "играть" со своей естественной текстурой,
– делится владелица салона красоты Родни Катлер.
Как выглядит европейский боб: смотрите видео
Как укладывать европейский боб
Преимущество коротких волос в том, что они высыхают очень быстро. Однако, это не означает, что их не нужно укладывать. Поскольку европейский боб – это универсальная стрижка, то он будет хорошо смотреться с любой укладкой или пробором.
Самым популярным вариантом укладки волос является прямой боб с несколькими прядями, заправленными за ухо. Такая укладка придает образу элегантности, и одновременно имеет милый вид. К слову, такая укладка является одной из самых любимых у инфлюенсерки Хейли Бибер.
Хейли Бибер с прямым бобом: смотрите фото
Вторым самым популярным способом укладки европейского боба является создание легких волн. Такая прическа имеет непринужденный и одновременно стильный вид. Кроме того, пляжная текстура добавляет объема.
Европейский боб с волнистыми волосами: смотрите фото
Для особых случаев и более оригинального и современного образа выбирают боб с эффектом "мокрых волос". Чтобы повторить такую укладку, необходимо нанести небольшое количество пенки на волосы, чтобы пряди имели влажный вид.
Эффект "мокрых волос": смотрите фото
В то же время стоит помнить, что боб, как и любая другая стрижка, нуждается в уходе. Так, каждые 6 – 8 недель необходимо обновлять стрижку, не забывать об использовании масел, масок и термозащиты.