Європейський боб особливо полюбляє Гейлі Бібер, яка до вагітності постійно ходила з такою стрижкою. З-поміж інших така зачіска відрізняється м'яким обрамленням обличчя, а також вона візуально додає об'єму.

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Чим європейський боб відрізняється від інших стрижок

Перукар Марк Таунсенд пояснив, що європейський боб, порівняно з іншими стрижками, більш м'який. Таку зачіску також часто називають "боб-метелик". За словами Таунсенда, щоб зробити європейський боб, варто відрізати пасма на рівні з підборіддям або на декілька сантиметрів нижче. Далі, за допомогою спеціальних ножиць, перукар філірує волосся. Такий спосіб дозволяє поділити стрижку на умовні шари, що додає об'єму. Окрім того, це дозволяє носити стрижку як з рівним волоссям, так і з хвилястим.

Ідея полягає в тому, щоб боб мав легкий вигляд, аби ви могли "грати" зі своєю природною текстурою,

– ділиться власниця салону краси Родні Катлер.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Який вигляд має європейський боб: дивіться відео

Як вкладати європейський боб

Перевага короткого волосся у тому, що воно висихає дуже швидко. Однак, це не означає, що його не потрібно вкладати. Оскільки європейський боб – це універсальна стрижка, то він матиме гарний вигляд з будь-якою укладкою чи проділом.

Найпопулярнішим варіантом вкладання волосся є прямий боб з кількома пасмами, заправленими за вухо. Така укладка додає образу елегантності, й водночас має милий вигляд. До слова, така укладка є однією з найулюбленіших в інфлюенсерки Гейлі Бібер.

Гейлі Бібер з прямим бобом: дивіться фото

Другим найпопулярнішим способом вкладання європейського боба є створення легких хвиль. Така зачіска має невимушений і водночас стильний вигляд. Окрім того, пляжна текстура додає об'єму.

Європейський боб з хвилястим волоссям: дивіться фото

Для особливих випадків та більш оригінального й сучасного образу обирають боб з ефектом "мокрого волосся". Щоб повторити таку укладку, необхідно нанести невелику кількість пінки на волосся, щоб пасма мали вологий вигляд.

Ефект "мокрого волосся": дивіться фото

Водночас варто пам'ятати, що боб, як і будь-яка інша стрижка, потребує догляду. Так, кожні 6 – 8 тижнів необхідно оновлювати стрижку, не забувати про використання олій, масок та термозахисту.