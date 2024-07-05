Хватит сравнений: фитнес-инфлюенсер призывает прекратить пытаться быть похожей на нее

Иногда мы все хотим быть похожими на людей, которых видим в соцсетях. Однако, возможно, пришло время переоценить их влияние. Ведь сами блогеры уже акцентируют на частой нереалистичности соцсетей.

Так, фитнес-инфлюенсер Лиззи Хай, известная своим 445 000 подписчиков в инстаграм, призвала поклонников не стремиться быть похожей на нее, несмотря на ее супер подтянутое телосложение. Почему девушка обращает на это внимание, рассказываем далее.

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Как блогер показывает нереалистичность соцсетей

22-летняя блогер из Лондона известна тем, что делится советами по здоровью, но недавно девушка подчеркнула, что сравнивать себя с другими вредно.

Причина в том, что социальные сети не показывают всю правду. Чтобы проиллюстрировать это, Лиззи Хай опубликовала откровенное видео, на котором показала, как по-разному выглядит ее тело с разных ракурсов.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Хотя обычно она показывает себя в соцсетях худощавой и подтянутой, в этом ролике блогерша продемонстрировала, что ее живот может иметь складки, когда она расслаблена, или быть округлым от вздутия.

Как выглядит реальное тело блогера: смотрите видео

Лиззи подчеркивает, что это абсолютно нормально, и добавила, что хочет, чтобы ее подписчики помнили, что никто не имеет плоского живота все время.

Прекратите сравнивать то, что видите в интернете, со своей реальностью. Да, у некоторых людей живот плоский. Да, это нормально иметь такие цели по физической форме. И даже несмотря на то, что все это возможно, не будьте увлечены мыслью, что вы или кто-либо другой все время выглядит идеально. Различные ракурсы, время суток, освещение и пища вызывают изменения вашего тела, но не позволяйте этому определять вашу ценность,

– акцентировала инфлюенсер.

После того как она поделилась своим сообщением, публикация набрала более 2 000 лайков, а подписчики девушки похвалили ее честный подход. Так, один из пользователей написал: "Отличный совет, очень реалистичный".