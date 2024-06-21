Какие процедуры сделала женщина и как она выглядела до и после вмешательств, рассказываем далее.

К теме Женщина, покрытая татуировками, на работе выглядит совсем иначе: в чем ее секрет

Как женщина изменилась после пластики

Историей трансформации клиенты клиника поделилась в инстаграм. Медики объяснили, что сделали Кэтрин пластику носа, формирование линии челюсти, удаление жира и подтяжку щек. Они сказали, что все это помогло "сбалансировать" ее внешность.

Чтобы придать нашей пациентке Кэтрин эстетический вид в соответствии с принципом золотого сечения, мы провели несколько хирургических процедур. Сначала мы сформировали линию челюсти, чтобы получить V-образный контур. После этого мы сделали ринопластику, чтобы уточнить структуру носа и гармонизировать ее с чертами лица,

– рассказывают врачи.

Как девушка выглядела до и после операции: смотрите фото

Пластические хирурги добавляют, что также провели операцию по омоложению зоны под глазами, чтобы устранить усталый вид, а чтобы улучшить общую эстетику лица выполнили подтяжку щек.

Эти комбинированные хирургические процедуры привели к естественному и эстетически сбалансированному виду нашей пациентки,

– говорят в клинике.

Публикация с женщиной набрала 26 000 лайков, и многие были шокированы кардинально другим видом Кэтрин.

"Ей понадобятся новый паспорт и водительские права", "Ее телефон больше не будет разблокироваться лицом", – писали люди.