"Итальянский дворик" посреди Киева: девушки устроили эффектную фотосессию в стиле Dolce & Gabbana

Секонд-хенд давно перестал восприниматься как магазин, где можно найти только дешевый хлам. Очень часто на полках комиссионного магазина скрывается настоящая брендовая одежда или идеальные и очень качественные реплики.

Так, блогер и мастерица Анастасия Филипенко нашла в секонд-хенде качественную реплику платья от Dolce & Gabbana. Вместе с подругами Анной и фотографом Татьяной Англичановой устроили эффектную фотосессию, от которой перехватывает дыхание, сообщает Lady 24.

К теме Сокровища из секонд-хенда: девушка устроила волшебную фотосессию, собрав образ в стиле рококо

Образы для фотосессии нашли на секонд-хенде

Анастасия Филипенко создает невероятные украшения ручной работы, однако – это не один ее талант. Девушка также находит на секонд-хенде одежду, которую эффектно стилизует в различных фотосессиях.

Так, еще год назад Анастасия нашла на секонд-хенде качественную реплику известного платья от Dolce & Gabbana. Девушка заплатила за нее всего 200 гривен, хотя одежда была идентична оригиналу и заметить разницу очень сложно. Больше года Анастасия думала, как интересно можно стилизовать платье для фотосессии, и в июне 2024 года с подругами она смогла воплотить давнюю задумку.

Анастасия вместе с подругами Анной и фотографом Татьяной Англичановой буквально воссоздали "итальянский дворик" посреди Киева. Интересно, что девушки воспроизвели не только образы, но и эстетику стиля Dolce & Gabbana.

Фотосессия в стиле Dolce & Gabbana: смотрите видео

Всю одежду, которая была на девушках, удалось найти на секонд-хенде. Дополнили образы роскошными гало, которые взяли в аренду, и аксессуарами.

Платье из секонд-хенда обыграли в эффектной фотосессии – больше в галерее (Фото Татьяны Англичановой @photo.tyt.ua)

Стоит заметить, что во время фотосессии девушки также вдохновлялись оригинальным кампейном Dolce & Gabbana.

Эстетика Dolce & Gabbana посреди Киева: смотрите видео

Фотограф Татьяна Англичанова добавила, что всего на фотосессию потратили 3 916 гривен, из которых самой дорогой была аренда гало:

локация в центре Киева – бесплатно,

золотые вилки и другая посуда из "Авроры" – 150 гривен,

стол и стулья приобрели ранее,

скатерть – 540 гривен,

2 килограмма лимонов – 216 гривен,

паста – 480 гривен,

красное платье – качественная реплика Dolce & Gabbana – 200 гривен,

черный образ Анастасии также из секонд-хенда – 380 гривен,

аренда гало или нимба – 1950 гривен.

Работу фотографа и ручные украшения Анастасии Филипенко в общую стоимость не учитывали.

Сколько стоила фотосессия в стиле Dolce & Gabbana: смотрите видео

Фотосессию в стиле Dolce & Gabbana оценили и в сети. Сотни пользователей оставляют положительные комментарии и выражают восхищение стилем девушек: