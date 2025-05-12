Где купить вышиванки: список брендов с самыми красивыми изделиями

В четверг, 15 мая, в Украине отмечают День вышиванки. В этот день все выходят на работу, на прогулку или куда-либо по делам в вышитой рубашке. Для тех, кто хочет хорошо выглядеть, советуем посмотреть вышиванки от украинских брендов, которые можно приобрести на праздник.

День вышиванки напоминает каждому из нас о необходимости беречь обычаи предков и демонстрировать свою идентичность, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Яны Платоновой. Украинские дизайнеры ежегодно совершенствуют свои коллекции и постоянно пополняют вышиванки невероятными изделиями.

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Где купить вышиванку

Теперь в коллекции украинцев не одна вышиванка, а несколько. У некоторых коллекция насчитывает до десяти вышиванок, у кого-то даже больше. Красивую вышитую рубашку довершают разнообразными силянками или герданами, поэтому эта вещь сразу имеет еще лучший вид.

Для нас вышиванка – это уже не просто одежда, а определенный оберег, к которому мы относимся с особым трепетом и любовью. Именно поэтому раз в год или раз в несколько лет мы обновляем вышиванки новыми изделиями, потому что этого наряда никогда не будет "много".

Вышиванка является особым элементом праздничной национальной одежды и важная часть культуры украинского народа. Где бы мы ни были, украинцы всегда одевают вышитую рубашку на День вышиванки или День Независимости. Также все чаще примеряют вышиванку на религиозные праздники, поэтому эта вещь в гардеробе неоднократно найдет немало применений в образах.

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На просторах интернета есть немало вышитых рубашек различных фасонов, цвета и орнаменты которых способны поразить. Вышиванки шьют из льна, хлопка, шелка и органзы. Если хотите иметь красивую вещь на празднование Дня вышиванки, предлагаем посмотреть огромную подборку, которую составила украинский стилист Яна Платонова.

Среди вышитых рубашек, вы найдете красивые вышитые платья или жилетки, которые становятся все популярнее. В заметке четко описано, какого именно бренда вышиванка представлена и сколько она стоит.

Стилист составила список самых красивых вышиванок

Чтобы увидеть все представленные вышиванки – листайте справа

Аутентичная вышиванка в гардеробе есть у каждого из нас, впрочем сейчас бренды все больше делают акцент на современной вышивке, которая имеет невероятный вид. Ассортимент вышитых изделий просто поражает, поэтому каждый сможет найти что-то на свой вкус.