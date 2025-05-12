День вишиванки нагадує кожному з нас про необхідність берегти звичаї предків й демонструвати свою ідентичність, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Яни Платонової. Українські дизайнери щороку вдосконалюють свої колекції й постійно поповнюють вишиванки неймовірними виробами.

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Де купити вишиванку

Тепер у колекції українців не одна вишиванка, а кілька. У декого колекція нараховує до десяти вишиванок, у когось навіть більше. Красиву вишиту сорочку довершують різноманітними силянками чи герданами, тож ця річ одразу має ще кращий вигляд.

Для нас вишиванка – це вже не просто одяг, а певний оберіг, до якого ми ставимося з особливим трепетом та любов’ю. Саме тому раз у рік чи раз у кілька років ми оновлюємо вишиванки новими виробами, бо цього вбрання ніколи не буде "забагато".

Вишиванка є особливим елементом святкового національного одягу та важлива частина культури українського народу. Де б ми не були, українці завжди одягають вишиту сорочку на День вишиванки чи День Незалежності. Також все частіше приміряють вишиванку на релігійні свята, тому ця річ у гардеробі неодноразово знайде чимало застосувань в образах.

До слова! Ми розповіли про найкрасивіші сукні, які можна одягнути на випускний у 2025 році.

На просторах інтернету є чимало вишитих сорочок різних фасонів, кольори та орнаменти яких здатні вразити. Вишиванки шиють з льону, бавовни, шовку та органзи. Якщо хочете мати красиву річ на святкування Дня вишиванки, пропонуємо переглянути величезну добірку, яку склала українська стилістка Яна Платонова.

Серед вишитих сорочок, ви знайдете красиві вишиті сукні чи жилетки, які стають дедалі популярніші. У дописі чітко описано, якого саме бренду вишиванка представлена та скільки вона коштує.

Стилістка склала список найкрасивіших вишиванок

Щоб побачити всі представлені вишиванки – гортайте праворуч

Автентична вишиванка в гардеробі є у кожного з нас, втім зараз бренди все більше роблять акцент на сучасній вишивці, яка має неймовірний вигляд. Асортимент вишитих виробів просто вражає, тож кожен зможе знайти щось на свій смак.