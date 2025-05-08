За інстаграм-сторінкою Ельзи Госк стежить понад 8 мільйонів прихильників, тож манекенниця є іконою стилю для величезної кількості дівчат з різних куточків світу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку білявки.

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Дівчата люблять надихатися образами відомих зірок та моделей, тому ми зібрали стильні виходи Ельзи у сукнях, щоб надихнути всіх красивими фасонами й вишуканими образами.

До теми! Андре Тан рекомендує асиметричні сукні, прозорі плечі, штанні костюми з топом, квіти 3D та металеві деталі для випускного вечора. Як виглядають сукні, які радить Андре Тан – дивіться у нашому матеріалі.

Старшокласниці можуть обрати для себе на випускний сукню в стилі відомої шведської манекенниці. Представляємо вашій увазі кілька монохромних образів, які мають неймовірний вигляд.

Рожева сукня + рожеві туфлі

Вже давно відійшла мода одягати на випускний пишну сукню з різноманітними лелітками та камінчиками. Зараз більше акцент ставиться на індивідуальності, тому радимо віднайти на випускний лаконічне рожеве плаття, стильно поєднавши його з туфлями того ж відтінку.

Масляниста сукня + мюлі

Така сукня підійде дівчатам, які люблять демонструвати своє тіло й струнку талію за допомогою красивого вбрання. Плаття Ельзи Госк – ідеально підкреслить всі вигідні сторони, а лаконічні мюлі й проста зачіска у вигляді випрямленого волосся ідеально доповнить аутфіт.

Червона сукня + туфлі

Яскравий колір сукні підійде всім тим, хто захоче виділитися у випускний вечір. Таке плаття має цікавий вигляд, а в поєднанні з червоними туфлями – це створить неймовірний вигляд.

Чорна вишукана сукня

Для тих, хто хоче додати вечірньої нотки у свій образ та підібрати сукню наче з червоної доріжки, то чорна сукня Ельзи Госк – ідеальний вибір. Достатньо лише зробити зібрану зачіску й обрати туфлі чи босоніжки на підборах.