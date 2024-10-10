Определили главные цвета 2025 года: какие оттенки будут трендовыми

До конца года осталось чуть больше двух месяцев, поэтому модные издания уже начинают рассказывать о цветах на 2025 год. В своих коллекциях дизайнеры очертили цветовую палитру на будущий летний сезон.

Кроме базового черного и белого цвета, в моде остается еще масляно-желтый, красный, а на модную арену снова вернется розовый и насыщенный синий, пишет Vogue.

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Базовые цвета – это классика, которая никогда не выйдет из моды, но вместе с тем стоит не ограничивать себя в дополнительных оттенках, которые придадут образам особую изюминку. Далее расскажем, какие же цвета будут в моде в 2025 году.

Лаймовый

Этот оттенок станет символом свежести в 2025 году. Бренды представили в этом оттенке платья и даже жакеты, которые соединили с другими яркими цветами, которые гармонично дополняли нейтральные тона другого наряда.



Трендовые цвета 2025 года / Фото Vogue

Серебро

Ранее одежда в серебристых оттенках у нас ассоциировались только с новогодним нарядом, однако он тесно засел в наших гардеробах, поэтому в 2025 году будет на платьях, юбках, рубашках и всех возможных вещах.



Актуальные цвета на 2025 год / Фото Vogue

Гранатовый

Оттенок похожий на бургунди будет в моде с нами в следующем году. Фруктовыми референсами станет гранат или спелая черешня. Выбирайте для себя костюмы, кожаные тренчи или интересные головные уборы или сумки в этом оттенке.



Трендовые цвета 2025 года / Фото Vogue

Синий

Светлый синий стоит выбирать для легкого летнего образа, а вот темный синий понадобится для изысканной элегантности. На теплое время можете выбирать для себя платье с принтом морской волны.



Актуальные цвета на 2025 год / Фото Vogue

Нежно-розовый

Бум на розовый оттенок прошел еще прошлым летом, впрочем в 2025 году он снова будет популярным. Дизайнеры прогнозируют тренд на оттенок розовой сахарной ваты.



Трендовые цвета 2025 года / Фото Vogue

Масляно-желтый

Этот оттенок является одним из фаворитов этой осени, однако не будет терять популярности даже в новом сезоне. Он нейтральный и достаточно красиво выглядит. В новом году выбирайте для себя желтое платье, интересный топ или полностью монохромный образ.



Актуальные цвета на 2025 год / Фото Vogue

Не забывайте, что в 2025 году с модных радаров нигде не исчезнет яркий красный цвет, а классические белые и черные будут оставаться с нами независимо от сезонных тенденций.