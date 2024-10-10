Окрім базового чорного та білого кольору, в моді залишається ще масляно-жовтий, червоний, а на модну арену знову повернеться рожевий та насичений синій, пише Vogue.

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Базові кольори – це класика, яка ніколи не вийде з моди, але разом з тим варто не обмежувати себе в додаткових відтінках, які додадуть образам особливої родзинки. Далі розповімо, які ж кольори будуть в моді у 2025 році.

Лаймовий

Цей відтінок стане символом свіжості у 2025 році. Бренди представили у цьому кольорі сукні та навіть жакети, які поєднали з іншими яскравими кольорами, які гармонійно доповнювали нейтральні тони іншого вбрання.



Трендові кольори 2025 року / Фото Vogue

Срібло

Раніше одяг у сріблястих відтінках у нас асоціювалися лише з новорічним вбранням, однак він тісно засів у наших гардеробах, тож у 2025 році буде на сукнях, спідницях, сорочках та всіх можливих речах.



Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Vogue

Гранатовий

Відтінок схожий на бургунді буде в моді з нами наступного року. Фруктовими референсами стане гранат або стигла черешня. Обирайте для себе костюми, шкіряні тренчі чи цікаві головні убори або сумки в цьому відтінку.



Трендові кольори 2025 року / Фото Vogue

Синій

Світлий синій варто обирати для легкого літнього образу, а от темний синій знадобиться для вишуканої елегантності. На теплу пору можете обирати для себе сукню з принтом морської хвилі.



Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Vogue

Ніжно-рожевий

Бум на рожевий відтінок пройшов ще минулого літа, втім у 2025 році він знову буде популярним. Дизайнери прогнозують тренд на відтінок рожевої цукрової вати.



Трендові кольори 2025 року / Фото Vogue

Масляно-жовтий

Цей відтінок є одним із фаворитів цієї осені, однак не втрачатиме популярності навіть в новому сезоні. Він нейтральний та досить красиво виглядає. У новому році обирайте для себе жовту сукню, цікавий топ чи повністю монохромний образ.



Актуальні кольори на 2025 рік / Фото Vogue

Не забувайте, що у 2025 році з модних радарів ніде не зникне яскравий червоний колір, а класичні білі та чорні залишатимуться з нами незалежно від сезонних тенденцій.