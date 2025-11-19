Универсальные вещи подойдут для ежедневных образов или похода в офис, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Практичный гольф дает нам возможность носить его множество раз, потому что сочетается со всем, что есть в нашем гардеробе.
Читайте также Какой свитер купить зимой: подборка роскошных вязаных вещей
Джинсы, брюки, юбка, разная верхняя одежда или обувь – абсолютно все удачно сочетается с различными гольфами. Но если у вас закончится вдохновение для комбинаций, предлагаем посмотреть несколько интересных образов от модниц.
С чем носить гольф?
С джинсами
Водолазка и джинсы – лучшее сочетание в холодное время года. К гольфу можно подобрать любой фасон джинсов и обуви. От базовых кроссовок – до сапог на каблуке.
С пальто
Довольно изысканно и дорого выглядит стилизация гольфа с длинным пальто. Такой образ прекрасно подойдет для офиса. Сочетать водолазку можно с брюками палаццо для получения аутфита в стиле смарт-кэжуал.
Под свитер
С наступлением минусовой температуры, водолазку можно сочетать даже со свитером с круглым или V-образным вырезом. Для рабочих будней выбирайте брюки или шерстяную юбку.
С мини-юбкой
Короткая юбка хорошо сочетается с гольфом и сапогами до колен. Такая стилизация будет актуальной до конца зимы, поэтому завершайте образ шубой или дубленкой.
Чаще всего гольфы мы сочетаем с джинсами, но образы с брюками также выглядят довольно стильно, пишет Cosmopolitan. Для зимнего сезона выбирайте для себя коричневые джинсы, вельветовые, шерстяные и трикотажные брюки. Модные цвета для вельветовых брюк включают черный, хаки и коричневый, а шерстяные брюки популярны в графитовых, бежевых, черных и коричневых оттенках.
Какие еще модные новинки стоит знать?
Пять стильных вариантов свитеров на зиму включают укороченный свитер, классический объемный свитер, монохромные комплекты, текстурные свитера и свитера с узором Аргайл.
В моде сейчас популярные пальто: с шарфом, коричневые, из фабричного меха, с высоким воротником, в клетку, с мехом вокруг шеи и рукавов.