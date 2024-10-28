Шапка, береты и панамы: какие головные уборы носить в ноябре

Ноябрь является довольно холодным месяцем, поэтому верхнюю одежду уже обязательно надо дополнять головными уборами. Как всегда, их многообразие позволит подобрать отдельную вещь к каждому наряду.

Современные головные уборы настолько стильные, что каждую единицу хочется добавить в свой гардероб, пишет Lady 24. Некоторые вещи стали фаворитами дизайнеров, поскольку они представляют их чуть ли не каждый сезон, а некоторые настолько полюбили модницы, что не могут без них обойтись.

Читайте также Какую одежду категорически нельзя гладить: об этом знают единицы

Предлагаем вместе узнать, какие же головные уборы популярны этой осенью и почему именно на них стоит обратить свое внимание.

Шапка бини

Такая шапка – идеальный вариант на холодную осень, когда на улице уже может наблюдаться минусовая температура. Шапки бини актуальны всегда благодаря тому, что идеально вписываются в разнообразные стили. Головной убор удачно сочетается с бомберами, пуховиками, дубленками и даже элегантным длинным пальто.



Красивые головные уборы на осень 2024 / Фото Pinterest

Берет

Этот головной убор подойдет всем, кто любит классику или французский стиль. Берет лучше всего сочетается с пальто. Он может быть классического черного, кремового или коричневого цвета, однако яркие варианты также удачно впишутся в гардероб.



Стильные головные уборы на осень 2024 / Фото Pinterest

Панама

В ноябре завершайте образы панамой из теплой ткани или кожи, меховые подходят больше для зимнего времени, впрочем в морозную погоду ими можно смело дополнять образы. Панама хорошо смотрится с пуховиками, впрочем модницы прекрасно довершают ею свои пальто.



Красивые головные уборы на осень 2024 / Фото Pinterest

Балаклава

Девушкам, которые хотят выделиться из толпы, стоит выбирать для себя балаклаву. Она лучше всего сочетается с пуховиками и массивными ботинками челси. Несмотря на то, что этот головной убор несколько необычный, он прекрасно защищает голову, уши и шею от холода.



Стильные головные уборы на осень 2024 / Фото Pinterest

Шляпы

Безупречный аутфит можно создать благодаря шляпе. Модель федора является самой популярной и прекрасно стилизуется с пальто миди- или максидлины. В палитре цветов найдутся шляпы на любой вкус, однако советуем делать ставку на базовые оттенки.



Красивые головные уборы на осень 2024 / Фото Pinterest

Бейсболки

Кепки мы больше привыкли носить в летнее время, впрочем даже осенью без них сложно представить стильные образы. Довершайте кепкой дутую куртку и дубленку в сочетании с челси или ботинками на шнуровках.



Стильные головные уборы на осень 2024 / Фото Pinterest

Все эти головные уборы являются некой базой, которая не теряет популярности сквозь годы. В свой гардероб вы можете добавлять не только одну вещь, а сразу все варианты, чтобы у вас было широкое поле для различных стилизаций.