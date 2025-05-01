Бабушка и внучка создают парные выходы: невероятные образы 81-летней львовянки Ареты

Украинская аудитория в последнее время полюбила зажигательную 81-летнюю львовянку госпожу Арету, которая уже много лет живет в США. Ее внучка Вероника Возная часто публикует смешные и милые видеоролики с бабушкой и даже примеряет вместе с ней одинаковые образы.

Госпожа Арета является образцом не только для многих старших женщин ее возраста, но и для молодежи, пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Что известно о госпоже Арете

За личной страницей в инстаграме госпожи Ареты следит 138 тысяч подписчиков. Женщина захватывает аудиторию своим юмором, стилем, мировоззрением и красотой. В свой 81 год барышня выглядит невероятно ухоженно и красиво, поэтому часто это демонстрирует в социальных сетях.

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Известно, что бабушка Вероники Возной, которая ведет ее страницу, является львовянкой. Она работала в медицинской отрасли во Львове, жила некоторое время в Польше, в Перемышле, а в 40-летнем возрасте переехала в США. Сейчас госпожа Арета проживает в Лос-Анджелесе и замужем за иранцем, о котором всегда очень тепло отзывается в своих видеороликах. Барышня работает косметологом, поэтому часто даже делится полезными советами для сохранения красоты лица.

Большинство видеороликов зажигательной львовянки содержат развлекательный характер, однако многие подписчики вдохновляются ее невероятным чувством стиля. Ее внучка Вероника вместе с бабушкой создает интересные парные образы и демонстрирует, что одна и та же вещь может удивительно выглядеть как и на молодой девушке, так и на женщине в 81-летнем возрасте.

На Пасху девушки примерили красивые вышиванки с бантом и кружевом, которые довершили белыми брюками палаццо и яркой губной помадой.

На пасхальное мероприятие в Лос-Анджелесе внучка с бабушкой вышли в свет в желтых аутфитах. Иногда даже молодые девушки боятся таких ярких цветов, впрочем госпожа Арета на себе демонстрирует, как можно выглядеть изысканно в желтом жакете и при этом оставаться элегантной.

Одним из самых интересных образов женщин стало черное платье-бюстье с сердечками красного цвета. Госпожа Арета сделала красивую прическу и довершила образ туфлями и сумочкой. Платья девушки примерили от украинского бренда.

Как реагируют украинцы на образы госпожи Ареты: