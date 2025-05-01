Пані Арета є взірцем не лише для багатьох старших жінок її віку, але й для молоді, пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Що відомо про пані Арету

За особистою сторінкою в інстаграмі пані Арети стежить 138 тисяч підписників. Жінка захоплює аудиторію своїм гумором, стилем, світоглядом та красою. У свій 81 рік панянка виглядає неймовірно доглянуто й красиво, тож часто це демонструє в соціальних мережах.

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Відомо, що бабуся Вероніки Возної, яка веде її сторінку, є львів’янкою. Вона працювала в медичній галузі у Львові, жила певний час у Польщі, в Перемишлі, а в 40-річному віці переїхала до США. Зараз пані Арета проживає в Лос-Анджелесі й одружена з іранцем, про якого завжди дуже тепло відгукується у своїх відеороликах. Панянка працює косметологом, тож часто навіть ділиться корисними порадами задля збереження краси обличчя.

Більшість відеороликів запальної львів’янки містять розважальний характер, однак багато підписників надихаються її неймовірним відчуттям стилю. Її онука Вероніка разом з бабусею створює цікаві парні образи й демонструє, що одна й та сама річ може дивовижно виглядати як і на молодій дівчині, так і на жінці у 81-річному віці.

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На великодній захід у Лос-Анджелесі онука з бабусею вийшли у світ в жовтих аутфітах. Часом навіть молоді дівчата бояться таких яскравих кольорів, втім пані Арета на собі демонструє, як можна виглядати вишукано в жовтому жакеті й при цьому залишатися елегантною.

Одним із найцікавіших образів жінок стала чорна сукня-бюстьє з сердечками червоного кольору. Пані Арета зробила красиву зачіску й довершила образ туфлями та сумочкою. Плаття дівчата приміряли від українського бренду.

Як реагують українці на образи пані Арети: