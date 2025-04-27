Келлі Разерфорд відома не тільки завдяки її акторській кар'єрі. Вона уже багато років вважається справжньою іконою стилю, пише 24 Канал.

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Яку вишиванку одягнула Келлі Разерфорд

Нещодавно Келлі Разерфорд одягнула вишиванку від українського бренду Etnodim. Акторка обрала доволі стриманий варіант сорочки.

Для відпочинку в Італії Келлі обрала вишиванку з орнаментом притаманним Полтавщині. Назва цієї сорочки – Poltavska.

Фасон цієї вишиванки дуже цікавий: на об'ємних рукавах зроблена сітка з ромбів. В кожен з цих секторів вписане деревце. Родзинку цій вишиванці додає зав'язка на шиї ззаду.

Зверніть увагу! Цю вишиванку можна придбати і зараз. Вона коштує – 10 280 гривень на сайті бренду.