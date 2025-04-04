Експертка з перевтілень Катерина Марченко вже змінила зовнішність понад 60 жінок, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку майстрині. У її салоні краси можуть змінити свій вигляд жінки, які хочуть знову побачити себе в дзеркалі красивими та бажаними.

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Перевтілення 57-річної Ніни

Героїнею нещодавнього перевтілення стала Ніна, якій 57 років, але останнім часом вона занадто сильно поринула в себе. Вона віруюча жінка, парафіянка православної церкви й працює прибиральницею.

Ніна дуже добра жінка, багато допомагає людям, але на себе не вистачає часу та коштів,

– написала Катерина Марченко.

Жінку вирішили запросити на перевтілення й підібрати для неї стриманий та вишуканий образ, щоб вона відчула себе максимально комфортно.

До слова! У моду увійшов "зламаний" боб, який можна носити без укладки. Як він виглядає – читайте в нашому матеріалі.

Перукарі підстригли довге волосся жінки, зробили молодіжну зачіску з чубчиком. Стилісти підібрали красивий лавандовий костюм з блузою та спідницею й доповнили аутфіт білим пальто, а візажисти підкреслили її риси обличчя за допомогою ніжного макіяжу.

Як виглядає перевтілення Ніни: дивіться відео

Зміна зовнішності для жінки – це чудова внутрішня трансформація, яка допомагає відчути себе по-новому й навіть почати життя з чистого аркуша. Фахівці навіть кажуть, що з новим образом до жінки приходить нова енергія в життя, тож вона буквально розквітає на очах.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Окрім того, гарний вигляд додає впевненості в собі, а якщо жінка подобається собі в дзеркалі, то перед нею відчиняються всі двері в житті. Навіть проста зміна кольору волосся може стати актом внутрішнього перевтілення, тому жінкам важливо слідкувати за собою й періодично навідуватися в салон краси.