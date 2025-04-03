В моду увійшов "зламаний" боб. Це шикарний варіант стрижки для тих, хто не любить робити укладку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка стрижка в моді у квітні 2025

Неабиякого шуму в свій час "наробила" стрижка американської актриси Вайнони Райдер. Вона запала багатьом у душу ще в далекому 1988 році.

Зараз ця стрижка знову в моді. Зокрема, її приміряв на моделей на показах Prada та Miu Miu сезон осінь-зима 2025 – 2026 зірковий перукар Гвідо Палау.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Головними принципами "зламаного" боба є:

довжина до щелепи;

відстуність прямих та чітких ліній.

Щоб зробити таку сміливу укладку непотрібно навіть старатися. Достатньо залишити волосся висихати природним шляхом.