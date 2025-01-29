Будто вытащили из болота: грязные джинсы –хит 2025 года

В моду входит неоднозначная тенденция на грязные джинсы. Их уже активно носят мировые модницы, впрочем выглядят эти денимовые брюки довольно необычно. Такие джинсы удивят даже ярых модниц, поскольку выглядят очень неординарно.

Некоторые тренды довольно непонятны, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Если в прошлом году мы пробовали принять в мир моды капри или давно забытые джинсы скинни, то в 2025 году начинается тенденция на грязные джинсы. Они настолько реалистично являются грязными, что глядя на них, складывается впечатление, как будто их час назад вытащили из болота.

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Грязные джинсы – главный тренд 2025 года

Сначала грязные джинсы представил эпатажный бренд Balenciaga, а потом моду на них подхватили Acne Studios и Diesel. Джинсы отличаются большими высветленными или темными пятнами, что создает впечатление действительно грязного денима, вымазанного в грязи.

Некоторые ведущие модницы умышленно одевают такие джинсы, чтобы улучшить образы и придерживаться сезонных тенденций. Лучше всего грязные джинсы сочетаются с футболками оверсайз, клетчатыми рубашками и объемными свитерами. К такому casual наряду джинсы подойдут идеально.



Грязные джинсы – хит 2025 года / Фото Elle

Хорошо будет выглядеть образ, если создать контраст на основе брутальных брюк и элегантных вещей – водолазки, топа или блузы в сочетании с изысканным пальто.

Страстной поклонницей грязных джинсов является Дженнифер Лопес. Еще прошлой весной она носила их с шубой и уггами.



Грязные джинсы – хит 2025 года / Фото Elle

Трендовые джинсы уже появились в ассортименте украинских брендов. Эффект грязи есть в коллекции бренда BAZHANE. Креативный директор бренда Екатерина Маркова убеждена в том, что украинский рынок уже готов к таким экспериментам.

"У нас очень прогрессивные клиенты, поэтому у меня вообще не было никаких переживаний по представлению таких джинсов. Единственное, что я не думала, что они станут настолько массовыми", – отметила Маркова.



Грязные джинсы – хит 2025 года / Фото Elle

Трендовую модель джинсов можно сочетать с жакетами, корсетами или туфлями на каблуках. Образ в таком стиле будет нарядным и расслабленным одновременно.



Грязные джинсы – хит 2025 года / Фото Elle

Вскоре популярные грязные джинсы представит украинский производитель diadia, чтобы модницы могли покреативить со своими образами.