Деякі тренди є доволі незрозумілими, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Якщо минулого року ми пробували прийняти у світ моди капрі чи давно забуті джинси скінні, то у 2025 році розпочинається тенденція на брудні джинси. Вони настільки реалістично є брудними, що дивлячись на них, складається враження, наче їх годину тому витягнули з болота.

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Брудні джинси – головний тренд 2025 року

Спочатку брудні джинси представив епатажний бренд Balenciaga, а потім моду на них підхопили Acne Studios та Diesel. Джинси вирізняються великими висвітленими чи темними плямами, що створює враження справді брудного деніму, вимащеному в багнюці.

Деякі провідні модниці зумисне одягають такі джинси, щоб покращити образи й дотримуватися сезонних тенденцій. Найкраще брудні джинси поєднуються з футболками оверсайз, картатими сорочками та об’ємними светрами. До такого casual вбрання джинси підійдуть ідеально.



Брудні джинси – хіт 2025 року / Фото Elle

Гарно виглядатиме образ, якщо створити контраст на основі брутальних штанів та елегантних речей – водолазки, топа чи блузи в поєднання з вишуканим пальтом.

Палкою шанувальницею брудних джинсів є Дженніфер Лопес. Ще минулої весни вона носила їх з шубою та уггами.



Брудні джинси – хіт 2025 року / Фото Elle

Трендові джинси вже з’явилися в асортименті українських брендів. Ефект бруду є в колекції бренду BAZHANE. Креативна директорка бренду Катерина Маркова переконана в тому, що український ринок вже готовий до таких експериментів.

"У нас дуже прогресивні клієнти, ому в мене взагалі не було ніяких переживань щодо представлення таких джинсів. Єдине, що я не думала, що вони стануть настільки масовими", – зазначила Маркова.



Брудні джинси – хіт 2025 року / Фото Elle

Трендову модель джинсів можна поєднувати з жакетами, корсетами чи туфлями на підборах. Образ в такому стилі буде ошатним та розслабленим водночас.



Брудні джинси – хіт 2025 року / Фото Elle

Незабаром популярні брудні джинси представить український виробник diadia, щоб модниці могли покреативити зі своїми образами.