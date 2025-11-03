Самый страшный образ за все времена: Хайди Клум стала Медузой с движущимися змеями на голове

Хайди Клум –королева перевоплощений на Хэллоуин. В этом году модель превзошла саму себя, примерив страшный костюм мифического существа Медузы Горгоны.

52-летняя немецкая супермодель обожает Хэллоуин, поэтому задолго до праздника продумывает свой костюм до мельчайших деталей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Хайди Клум. Звезда всегда придумывает устрашающие образы, поэтому притягивает значительное внимание к своей персоне.

На празднование Хэллоуина этой осенью Хайди Клум примерила реалистичный костюм, который стал номером 1 среди всех ее выходов. Каждый год модель собирает на своей традиционной вечеринке друзей, которых удивляет устрашающим выходом. Это уже ее 24-я вечеринка в отеле Hard Rock Hotel New York.

Как выглядела Хайди Клум на Хэллоуин?

Знаменитость примерила устрашающий и жуткий костюм зеленой рептилии с длинным хвостом гремучей змеи. Все тело было покрыто чешуей, а голову дополняло гнездо змей, которое благодаря механизму внутри воспроизводило плавные движения пресмыкающихся. А еще из ее рта выглядывали клыки и закрученный язык.

В мифологии Медуза славится свойством превращать людей в камень только одним взглядом, поэтому ее муж Хайди Клум вышел вместе с женой на красную дорожку в образе камня с мечом и щитом. По словам модели, весь процесс ручной росписи ее костюма занял 9 часов.

Какие самые известные образы Хайди Клум на Хэллоуин?

В 2018 году Хайди Клум удивила образом Фионы из "Шрека". У нее было полное тело зеленого цвета, большие уши и наряд героини мультфильма.

Через год модель превратилась в космическое чудовище – ее грим делали более 12 часов. Хайди покрыли латексом, поэтому она выглядела как существо из фантастического фильма.

В 2022 году знаменитость предстала в виде гигантского дождевого червя, который извивался рядом с мужчиной, который был переодетым в рыбака.

Какие самые известные образы создавали звезды на Хэллоуин?