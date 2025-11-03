Укр Рус
Самый страшный образ за все времена: Хайди Клум стала Медузой с движущимися змеями на голове
3 ноября, 11:10
3

Самый страшный образ за все времена: Хайди Клум стала Медузой с движущимися змеями на голове

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Хайди Клум на Хэллоуин надела костюм Медузы Горгоны с движущимися змеями.
  • Процесс росписи костюма занял 9 часов, а это уже 24-я вечеринка Хайди в отеле Hard Rock Hotel New York.

Хайди Клум –королева перевоплощений на Хэллоуин. В этом году модель превзошла саму себя, примерив страшный костюм мифического существа Медузы Горгоны.

52-летняя немецкая супермодель обожает Хэллоуин, поэтому задолго до праздника продумывает свой костюм до мельчайших деталей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Хайди Клум. Звезда всегда придумывает устрашающие образы, поэтому притягивает значительное внимание к своей персоне.

На празднование Хэллоуина этой осенью Хайди Клум примерила реалистичный костюм, который стал номером 1 среди всех ее выходов. Каждый год модель собирает на своей традиционной вечеринке друзей, которых удивляет устрашающим выходом. Это уже ее 24-я вечеринка в отеле Hard Rock Hotel New York.

Как выглядела Хайди Клум на Хэллоуин?

Знаменитость примерила устрашающий и жуткий костюм зеленой рептилии с длинным хвостом гремучей змеи. Все тело было покрыто чешуей, а голову дополняло гнездо змей, которое благодаря механизму внутри воспроизводило плавные движения пресмыкающихся. А еще из ее рта выглядывали клыки и закрученный язык.

В мифологии Медуза славится свойством превращать людей в камень только одним взглядом, поэтому ее муж Хайди Клум вышел вместе с женой на красную дорожку в образе камня с мечом и щитом. По словам модели, весь процесс ручной росписи ее костюма занял 9 часов.

Какие самые известные образы Хайди Клум на Хэллоуин?

В 2018 году Хайди Клум удивила образом Фионы из "Шрека". У нее было полное тело зеленого цвета, большие уши и наряд героини мультфильма.

Через год модель превратилась в космическое чудовище – ее грим делали более 12 часов. Хайди покрыли латексом, поэтому она выглядела как существо из фантастического фильма.

В 2022 году знаменитость предстала в виде гигантского дождевого червя, который извивался рядом с мужчиной, который был переодетым в рыбака.

Какие самые известные образы создавали звезды на Хэллоуин?

  • Зои Кравиц и Ченнинг Татум в 2023 году появились в образах из фильма "Ребенок Розмари" Романа Полански.

  • Адель создала макияж в стиле Мортиши Аддамс, изменив свои белокурые волосы на черный парик.

Частые вопросы

Почему Хайди Клум известна своими Хэллоуин-костюмами?

Хайди Клум известна своими Хэллоуин-костюмами из-за их устрашающей оригинальности - она каждый год удивляет своих гостей на традиционной вечеринке новыми образами, которые становятся номером 1 среди всех ее выходов.

Какой костюм выбрала Хайди Клум на Хэллоуин в 2023 году?

На Хэллоуин в 2023 году Хайди Клум выбрала костюм зеленой рептилии с длинным хвостом гремучей змеи - ее тело было покрыто чешуей, а голову украшало гнездо змей, которые воспроизводили плавные движения пресмыкающихся.

Какие еще известные образы создавала Хайди Клум на Хэллоуин в прошлые годы?

Среди известных образов Хайди Клум на Хэллоуин - Фиона из 'Шрека' в 2018 году, космическое чудовище в 2019 году, которое требовало более 12 часов грима, и гигантский дождевой червь в 2022 году.