Несмотря на то, что 2025 год ознаменовался захватывающими выходами на красные дорожки, были и громкие провалы. Неудачная цветовая гамма, плохой крой, или ощущение дискомфорта в наряде – все это может испортить момент.

Издание Women.com собрало 8 крупнейших модных провалов на красных дорожках в 2025 году, передает 24 Канал.

Смотрите также 14 самых красивых свадебных образов звезд: от Кейт Миддлтон до Грейс Келли

Кто из звезд неприятно поразил образами на красных дорожках?

Дуа Липа не впечатлила на Met Gala 2025: смотрите фото

Когда проваливаются и Дуа Липа, и Chanel – это действительно странно. На Met Gala 2025 певица появилась в черном ансамбле от Chanel, который выглядел слишком сложным. Вышитый жакет, вырезы на талии, перьевая рубашка и прозрачная длинная юбка – все это вместе выглядело перегруженным и одновременно невыразительным.

Ким Кардашьян не могла двигаться на Met Gala 2025: смотрите фото

Ким снова появилась в наряде, в котором невозможно ходить. Она еле передвигалась по ковру в кожаном платье от Chrome Hearts с массивным шлейфом, открытыми плечами и большой шляпой. Дополнила образ жемчугом и бриллиантами. Через шляпу она почти ничего не видела.

Платье Зои Салданы на Оскаре было настоящим кошмаром: смотрите фото

Салдана, которая получила Оскар за роль в "Эмилия Перез", выбрала красное платье Saint Laurent с тремя ярусами. Пузырьковые подолы добавили чрезмерного объема, а прозрачная часть в зоне груди сделала силуэт невыгодным. Единственным удачным акцентом были прозрачные оперные перчатки.

Джордан Чайлз на American Music Awards – слишком сложное платье: смотрите фото

Гимнастка появилась в белоснежном платье от Marine Serre из коллекции весна 2025. У нее были вырезы на груди, корсетные вставки, карманы на молниях и низкая посадка талии. Все это вместе выглядело перегружено и не соответствовало ее фигуре.

Хайди Монтаг и "голубая катастрофа" на American Music Awards: смотрите фото

Хайди пришла в наряде, напоминающем инопланетянку: корсет геометрической формы, голубые брюки с зубчатым краем и черные каблуки на платформах. Новый блонд боб тоже не спас ситуацию. "Похоже, стилист Хайди ее просто предал" и "Парик выглядит ужасно", – писали в Instagram.

Кэти Холмс в странном тандеме на Tony Awards: смотрите фото

Вряд ли можно было ожидать увидеть Кэти Холмс в списке хуже всего одетых. Но на Tony Awards 2025 ее выбор был действительно неудачным: бесформенная зеленая блузка и странно пошитая розовая юбка с пайетками выглядели несогласованно. Похоже, и сама Кэти это понимала – на фото она выглядела неуверенно и закрывала грудь руками.

Вайнонна Джадд на вручении Academy Of Country Music Awards – черная путаница: смотрите фото

Певица, которая обычно имеет эффектные выходы, на этот раз появилась в черном образе, который включал длинный пиджак, кружевные брюки и прозрачные рукава – все в разных стилях. Несмотря на один цвет, образ выглядел хаотично из-за смешения фактур и деталей.

Сара Снук в скучном платье на Tony Awards: смотрите видео

Сара получила "Тони" за "Портрет Дориана Грея", но ее выбор платья вызвал вопросы. Текстурированное платье с гольфом и длинными рукавами выглядело душным для июньского Нью-Йорка. Серо-белый цвет тоже сделал ее бледной и непривлекательной. Более живой оттенок лучше бы подчеркнул ее внешность.