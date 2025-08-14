Издание Instyle назвало 14 свадебных платьев, которые выдержали испытание временем и останутся в истории еще надолго, передает 24 Канал.

Кто является самыми красивыми невестами всех времен?

Бьянка Джаггер

Актриса Бьянка Джаггер на свадьбе была в смокинге Yves Saint Laurent и юбке косого кроя. Выбор шляпы с широкими полями и вуалью закрепил этот образ в модной истории как один из самых запоминающихся свадебных образов.

Свадьба состоялась в Сен-Тропе в 1971 году: смотрите фото

Грейс Келли

Свадебное платье Грейс Келли является самым частым источником вдохновения для современных звездных невест. Высокий кружевной воротник, длинные рукава, юбка в форме колокола из тафты, украшенная вручную жемчугом – образ, который одновременно вечный и элегантный.

Свадьба американской актрисы Грейс Келли с князем Монако Ренье III в 1956 году: смотрите фото

София Ричи Грейндж

Королева стиля clean girl София Ричи выбрала Chanel для создания не одного, а трех уникальных платьев для свадьбы с Элиотом Грейнджем на юге Франции. На церемонию она надела роскошное платье с высоким воротником и вырезом халтер, с рваными краями. Платье украшено тысячами вручную пришитых иридисцентных бусин и пайеток. Внутри корсета вышиты инициалы пары и дата свадьбы светло-голубыми нитками.

Американская модель София Ричи вышла замуж в 2023 году: смотрите фото

Приянка Чопра Джонас

На свадебном платье Приянки деликатно вышиты сообщения, посвященные родителям пары, дате свадьбы, гиндийской мантре Om Namah Shivay и словам любви и сочувствия. В смокинге жениха Ника Джонаса даже вшит маленький кусочек кружева с платья невесты, что символизирует прочную связь пары. Самым впечатляющим элементом свадебного образа Приянки была почти 23-метровая тюлевая фата, которую держали несколько членов свадебной команды, пока невеста шла к алтарю.

Индийская модель и актриса вышла замуж в 2018 году: смотрите фото

Меган Маркл

Для своей свадьбы с принцем Гарри Меган выбрала классическое платье от Givenchy, созданное Clare Waight Keller, тогдашним креативным директором бренда. Она вдохновлялась свадебным платьем Одри Хепберн из фильма "Забавное личико",, которое тоже имело простой ладьевидный вырез. На ее пятиметровой шелковой тюлевой фате были вручную вышиты цветы, символизирующие страны Соединенного Королевства.

Меган и Гарри поженились в 2018 году: смотрите фото

Соланж Ноулз

Икона стиля прибыла на свадьбу вместе с женихом Аланом Фергюсоном на парных белых винтажных велосипедах. Ее выход стал еще более знаковым благодаря комбинезону Stéphane Rolland, в котором она позировала для первых свадебных фотографий. Выбор комбинезона с накидкой, вместо традиционного платья, сделал ее образ незабываемым для невест, которые хотят отойти от традиций.

Сестра Бейонсе вышла замуж в 2014 году: смотрите фото

Кейт Миддлтон

Шлейф платья Кейт Миддлтон был спроектирован так, чтобы напоминать цветок, который распускается, с девятиметровым шлейфом. Кружевной лиф с V-образным вырезом стал самым популярным дизайном и ввел платье в категорию самых знаковых свадебных образов.

Свадьба принца Уильяма и Кейт в 2011 году: смотрите фото

Присцилла Пресли

Выходя замуж за короля рок-н-ролла, Присцилла столкнулась с массовым интересом папарацци, поэтому свадебное платье она покупала тайно. Актриса примеряла наряд вместе с другом Чарли Ходжем, который притворялся ее женихом, и нашла платье прямо на вешалке в небольшом свадебном бутике. Это было шифоновое платье длиной в пол с высокой талией и длинными рукавами из кружева. Свадебный образ был дополнен популярной в 60-х пышной прической и макияжем "кошачий глаз". Церемония прошла тайно в отеле Aladdin в Лас-Вегасе.

Присцилла и Элвис поженились в 1967 году: смотрите фото

Виктория Бекхэм

Виктория вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма в 1999 году. Певица выбрала роскошное платье из шампанского шелка со скульптурным корсетом.

Какой была на свадьбе Виктория: смотрите фото

Хейли Бибер

Хейли выбрала платье без плеч с низкой спинкой из кружева, которое имело жемчужную надпись "Wedding Dress" на спине, а на вали – надпись "Until Death Do Us Part".

Хейли и Джастин поженились в 2018 году: смотрите фото

Пэрис Хилтон

Для свадьбы Пэрис выбрала заказанное у Oscar de la Renta платье с длинными кружевными рукавами, украшенное вышитыми прессованными цветами, переходящими в пышную тюлевую юбку. Фата также имела цветочную вышивку на подоле.

Пэрис вышла замуж в 2021 году: смотрите фото

Мэнди Мур

Отказавшись от традиционного белого платья, Мэнди выбрала нежно-розовый тюль для своей свадьбы. Она сотрудничала с дизайнерами Кейт и Лорой Малеви из Rodarte, создав платье цвета светлой розы для свадьбы в заднем дворе в Калифорнии. Ретро стиль многоярусного платья подчеркнул женственность с легким оттенком винтажа.

Актриса Мэнди Мур вышла замуж в 2018 году: смотрите фото

Сиара

Как лицо бренда и подруга Питера Дундаса, Сиара заказала у него платье Roberto Cavalli. Отмечалось, что у дизайнера было всего четыре месяца, чтобы завершить работу. Поскольку свадьба с NFL-квотербеком Расселом Уилсоном происходила в английском замке, Сиара хотела, чтобы платье выглядело сказочно. Вышивка с бисером во французском и итальянском стилях, широкие рукава – Сиара была как настоящая свадебная принцесса. Для вечеринки нижний слой платья сняли, оставив полуюбку, чтобы пара могла танцевать всю ночь.

Американская певица и футболист Рассел Уилсон поженились в 2016 году: смотрите фото

Принцесса Диана

Когда речь идет о культовых свадебных платьях, невозможно не вспомнить огромное тюлевое платье принцессы Дианы, в котором она выходила замуж за принца Чарльза. Принцесса лично обратилась к дизайнерам Дэвиду и Элизабет Эмануэль, чтобы создать потрясающее платье из айвори шелка и старинного кружева с 7,6-метровым шлейфом и вуалью, которая тянулась более 140 метров. Этот чрезмерный дизайн стал символом декаданса 80-х и породил множество подражаний, хотя ни одно платье не сравнится с его грандиозностью.

Как была одета на свадьбу Диана: смотрите фото