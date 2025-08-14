Видання Instyle назвало 14 весільних суконь, які витримали випробування часом і залишаться в історії ще надовго, передає 24 Канал.

Хто є найкрасивішими нареченими всіх часів?

Б'янка Джаггер

Акторка Б'янка Джаггер на весіллі була у смокінгу Yves Saint Laurent і спідниці косого крою. Вибір капелюха з широкими крисами і вуаллю закріпив цей образ у модній історії як один із найпам'ятніших весільних образів.

Весілля відбулося в Сен-Тропе у 1971 році: дивіться фото

Ґрейс Келлі

Весільна сукня Ґрейс Келлі є найчастішим джерелом натхнення для сучасних зіркових наречених. Високий мереживний комір, довгі рукави, спідниця у формі дзвону з тафти, оздоблена вручну перлинами – образ, який одночасно вічний і елегантний.

Весілля американської акторки Грейс Келлі з князем Монако Реньє III у 1956 році: дивіться фото

Софія Річі Ґрейндж

Королева стилю clean girl Софія Річі обрала Chanel для створення не однієї, а трьох унікальних суконь для весілля з Еліотом Ґрейнджем на півдні Франції. На церемонію вона вдягнула розкішну сукню з високим коміром і вирізом халтер, з рваними краями. Сукня прикрашена тисячами вручну пришитих іридисцентних намистин і паєток. Всередині корсету вишиті ініціали пари та дата весілля світло-блакитними нитками.

Американська модель Софія Річі вийшла заміж у 2023 році: дивіться фото

Пріянка Чопра Джонас

На весільній сукні Пріянки делікатно вишиті повідомлення, присвячені батькам пари, даті весілля, гіндійській мантрі Om Namah Shivay та словам любові і співчуття. У смокінгу нареченого Ніка Джонаса навіть вшито маленький шматочок мережива із сукні нареченої, що символізує міцний зв'язок пари. Найбільш вражаючим елементом весільного образу Пріянки була майже 23-метрова тюлева фата, яку тримали кілька членів весільної команди, поки наречена йшла до вівтаря.

Індійська модель і акторка вийшла заміж у 2018 році: дивіться фото

Меґан Маркл

Для свого весілля з принцом Гаррі Меґан обрала класичну сукню від Givenchy, створену Clare Waight Keller, тодішньою креативною директоркою бренду. Вона надихалася весільною сукнею Одрі Гепберн з фільму "Забавне личко", що теж мала простий човноподібний виріз. На її п'ятиметровій шовковій тюлевій фаті були вручну вишиті квіти, що символізували країни Сполученого Королівства.

Меґан і Гаррі одружилися у 2018 році: дивіться фото

Соланж Ноулз

Ікона стилю прибула на весілля разом із нареченим Аланом Фергюсоном на парних білих вінтажних велосипедах. Її вихід став ще більш знаковим завдяки комбінезону Stéphane Rolland, у якому вона позувала для перших весільних фотографій. Вибір комбінезону з накидкою, замість традиційної сукні, зробив її образ незабутнім для наречених, які хочуть відійти від традицій.

Сестра Бейонсе вийшла заміж у 2014 році: дивіться фото

Кейт Міддлтон

Шлейф сукні Кейт Міддлтон був спроєктований так, щоб нагадувати квітку, яка розпускається, із дев'ятиметровим шлейфом. Мереживний ліф із V-подібним вирізом став найпопулярнішим дизайном і ввів сукню у категорію найзнаковіших весільних образів.

Весілля принца Вільяма і Кейт у 2011 році: дивіться фото

Прісцилла Преслі

Одружуючись з королем рок-н-ролу, Прісцилла зіткнулася з масовим інтересом папараці, тому весільну сукню вона купувала таємно. Акторка приміряла вбрання разом із другом Чарлі Ходжем, який вдавав її нареченого, і знайшла сукню просто на вішалці в невеликому весільному бутіку. Це була шифонова сукня довжиною до підлоги з високою талією та довгими рукавами з мережива. Весільний образ був доповнений популярною у 60-х пишною зачіскою та макіяжем "котяче око". Церемонія пройшла таємно в готелі Aladdin у Лас-Вегасі.

Прісцилла та Елвіс одружилися у 1967 році: дивіться фото

Вікторія Бекхем

Вікторія вийшла заміж за футболіста Девіда Бекхема у 1999 році. Співачка обрала розкішну сукню з шампанського шовку зі скульптурним корсетом.

Якою була на весіллі Вікторія: дивіться фото

Гейлі Бібер

Гейлі обрала сукню без плечей з низькою спинкою з мережива, яка мала перловий напис "Wedding Dress" на спині, а на валі – напис "Until Death Do Us Part".

Гейлі і Джастін одружилися у 2018 році: дивіться фото

Періс Гілтон

Для весілля Періс обрала замовлену у Oscar de la Renta сукню з довгими мереживними рукавами, прикрашену вишитими пресованими квітами, що переходили у пишну тюлеву спідницю. Фата також мала квіткову вишивку на підолі.

Періс вийшла заміж у 2021 році: дивіться фото

Менді Мур

Відмовившись від традиційної білої сукні, Менді обрала ніжно-рожевий тюль для свого весілля. Вона співпрацювала з дизайнерами Кейт і Лорою Малеві з Rodarte, створивши сукню кольору світлої троянди для весілля у задньому дворі у Каліфорнії. Ретро стиль багатоярусної сукні підкреслив жіночність із легким відтінком вінтажу.

Акторка Менді Мур вийшла заміж у 2018 році: дивіться фото

Сіара

Як обличчя бренду та подруга Пітера Дундаса, Сіара замовила у нього сукню Roberto Cavalli. Зазначалося, що у дизайнера було лише чотири місяці, щоб завершити роботу. Оскільки весілля з NFL-квотербеком Расселом Вілсоном відбувалося у англійському замку, Сіара хотіла, щоб сукня мала казковий вигляд. Вишивка з бісером у французькому і італійському стилях, широкі рукави – Сіара була як справжня весільна принцеса. Для вечірки нижній шар сукні зняли, залишивши напівспідницю, щоб пара могла танцювати всю ніч.

Американська співачка і футболіст Рассел Вілсон одружилися у 2016 році: дивіться фото

Принцеса Діана

Коли йдеться про культові весільні сукні, неможливо не згадати величезну тюлеву сукню принцеси Діани, у якій вона виходила заміж за принца Чарльза. Принцеса особисто звернулася до дизайнерів Девіда і Елізабет Емануель, щоб створити приголомшливу сукню з айворі шовку та старовинного мережива із 7,6-метровим шлейфом і вуаллю, яка тягнулася понад 140 метрів. Цей надмірний дизайн став символом декадансу 80-х і породив безліч наслідувань, хоча жодна сукня не зрівняється з її грандіозністю.

Як була одягнута на весілля Діана: дивіться фото