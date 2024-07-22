Сладкий и яркий: 5 идей маникюра с трендовым персиковым цветом

Персик – это тренд лета 2024. Популярным является макияж с использованием цветов этого фрукта, персиковое окрашивание волос и даже маникюр.

Какие дизайны ногтей, вдохновлены этим ароматным фруктом, выбрать и как выглядит модный персиковый маникюр, рассказываем далее.

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Персиковые вертикальные линии

Если традиционные френчи надоели, попробуйте взамен эти уникальные вертикальные линии. Сочетание персиковых и розовых тонов сделает конечный результат особенным.

Как выглядит персиковый маникюр с линиями: смотрите фото

Оранжевое омбре

Если вы любите яркие оттенки, подумайте о создании маникюра омбре в оранжевых тонах.

Оранжевое омбре: смотрите фото

Мягкий персиковый хром

Сделайте обычные ногти персикового цвета крутыми, дополнив их зеркальным хромированным покрытием.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Персиковый хром: смотрите фото

Персиковый минимализм

Этот обратный французский маникюр в персиковых тонах станет хорошей идеей для ценителей минимализма.

Персиковый минимализм: смотрите фото

Персиковый румянец

Трендовые "румяные ногти" – этот сладкий и игривый маникюр.

Персиковый румянец: смотрите фото

В частности, этот дизайн очень стильно смотрится в персиковом оттенке, а легкости и романтичности ему может добавить рисунок сердец.