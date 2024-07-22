Сладкий и яркий: 5 идей маникюра с трендовым персиковым цветом
Источник:Bustle
Персик – это тренд лета 2024. Популярным является макияж с использованием цветов этого фрукта, персиковое окрашивание волос и даже маникюр.
Какие дизайны ногтей, вдохновлены этим ароматным фруктом, выбрать и как выглядит модный персиковый маникюр, рассказываем далее.
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Персиковые вертикальные линии
Если традиционные френчи надоели, попробуйте взамен эти уникальные вертикальные линии. Сочетание персиковых и розовых тонов сделает конечный результат особенным.
Как выглядит персиковый маникюр с линиями: смотрите фото
Оранжевое омбре
Если вы любите яркие оттенки, подумайте о создании маникюра омбре в оранжевых тонах.
Оранжевое омбре: смотрите фото
Мягкий персиковый хром
Сделайте обычные ногти персикового цвета крутыми, дополнив их зеркальным хромированным покрытием.Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
Персиковый хром: смотрите фото
Персиковый минимализм
Этот обратный французский маникюр в персиковых тонах станет хорошей идеей для ценителей минимализма.
Персиковый минимализм: смотрите фото
Персиковый румянец
Трендовые "румяные ногти" – этот сладкий и игривый маникюр.
Персиковый румянец: смотрите фото
В частности, этот дизайн очень стильно смотрится в персиковом оттенке, а легкости и романтичности ему может добавить рисунок сердец.