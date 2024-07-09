Хейли Бибер и Кайли Дженнер показали идеальный летний маникюр для подруг

В этом году летний маникюр имеет несколько противоположных тенденции. В тренде как яркие цвета, так и нюдовые дизайны.

Однако выбирать что-то одно не обязательно. Как доказали Хейли Бибер и Кайли Дженнер эти два направления хорошо сочетаются между собой. Какие ногти выбрали подруги, рассказываем далее.

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Как ногти выбрали Хейли Бибер и Кайли Дженнер

Известный мастер маникюра Зола Ганзоригт поделилась дизайнами, которые она создала для Хейли Бибер и Кайли Дженнер. Звездные подруги выбрали тематический летний маникюр, сочетающий в себе минимализм и яркие цвета.

Хейли Бибер в своем дизайне использовала тему "фермерский рынок", выбрав абсолютно нейтральные ногти и добавив к ним крошечные нарисованные изображения моркови, вишни и кукурузы вместе с другими красочными фруктами и овощами.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Как выглядит маникюр Хейли Бибер: смотрите фото

В то же время Кайли Дженнер предпочла желтый французский маникюр с рисунками "летнего сада". На ее ногтях были изображены крошечные жучки, улитки и даже червь.

Как выглядит маникюр Кайли Дженнер: смотрите фото

Эта игривая идея маникюра после публикации знаменитостей, похоже, приобретает популярность. В комментариях многие пользователи оставляли положительные реакции, что и не удивительно, ведь такой дизайн максимально актуален летом, когда сезон ягод, фруктов, овощей и различных букашек в самом разгаре.