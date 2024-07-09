Проте обирати щось одне не обов'язково. Як довели Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер ці два напрямки гарно поєднуються між собою. Які нігті обрали подруги, розповідаємо далі.

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Як нігті обрали Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер

Відома майстриня манікюру Зола Ганзорігт поділилася дизайнами, які вона створила для Гейлі Бібер та Кайлі Дженнер. Зіркові подруги обрали тематичний літній манікюр, що поєднує в собі мінімалізм та яскраві кольори.

Гейлі Бібер у своєму дизайні використала тему "фермерський ринок", обравши абсолютно нейтральні нігті та додавши до них крихітні намальовані зображення моркви, вишні та кукурудзи разом з іншими барвистими фруктами та овочами.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Як виглядає манікюр Гейлі Бібер: дивіться фото

Водночас Кайлі Дженнер надала перевагу жовтому французькому манікюру з малюнками "літнього саду". На її нігтях були зображені крихітні жучки, равлики й навіть хробак.

Як виглядає манікюр Кайлі Дженнер: дивіться фото

Ця грайлива ідея манікюру після публікації знаменитостей, схоже, набуває популярності. У коментарях багато користувачів залишали позитивні реакції, що і не дивно, адже такий дизайн є максимально актуальним влітку, коли сезон ягід, фруктів, овочів та різноманітних комашок у самому розпалі.