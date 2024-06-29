Що це за дизайн та які його варіації можна обрати для літа 2024, щоб виглядати стильно, розповідаємо далі.

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Класичний лляний манікюр

Вибір матового приглушеного теракотового або коралового відтінку є одним із найпростіших способів отримати лляний манікюр. Він виглядатиме максимально натурально та ідеально підійде тим, хто любить стримані й прості дизайни.

Як виглядає лляний манікюр: дивіться фото

Лляний манікюр з простим нейл-артом

Існує безліч мінімалістичних дизайнів нігтів, які можуть покращити базову основу, зберігаючи при цьому естетику лляного манікюру. До прикладу, можна спробувати намалювати білу лінію горизонтально на кожному нігті, щоб створити цікаву форму.

Простий нейл-арт для лляного манікюру: дивіться фото

Текстурний лляний манікюр

Текстура – це ще один спосіб зробити манікюр більш оригінальним, але дотриматися мінімалізму. Для потрібного ефекту намалюйте кілька вертикальних смуг поверх основи.

Текстурний дизайн: дивіться фото

Більш товсті рельєфні лінії, до речі, будуть імітувати природну текстуру льону, що додасть особливого шарму.