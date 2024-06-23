Як за лічені хвилини зробити стильний дизайн вдома за допомогою лише губки, читайте на Lady 24.

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Як зробити манікюр за допомогою губки

На своїй сторінці в інстаграм блогерка та нейл-майстриня Джаїна Соареш показала, як зробити стильний та креативний дизайн манікюру в домашніх умовах за лічені хвилини. Усе, що знадобиться, – це шматочок кухонної губки, кілька кольорів лаку, вата, дерев'яні палички та рідина для зняття лаку.

Сам процес теж не надто складний. По периметру губки слід нанести лак темнішого кольору, а в середину додати світліший відтінок.

Далі на підготовлені заздалегідь нігті потрібно обережно відбивати лак губкою. Він має покривати усю нігтьову пластину.

Як зробити манікюр губкою: дивіться відео

Коли усі нігті будуть готові, залишається за допомогою вати, палички та спеціальної рідини прибрати фарбу з пальців, очистивши повністю шкіру. Після цього можна нанести закріплювач.

До речі, таким чином можна наносити не тільки два відтінки лаку. До прикладу, після двох шарів також можна додати ще один із блискітками.

Як зробити манікюр губкою з блискітками: дивіться відео

Крім того, покриття не обов'язково робити у стилі "аури". Лак можна наносити у довільному порядку та формі. Так, замість темнішого квадрата і світлішої середини, можна додавати його шарами, використовуючи більше відтінків, аби на нігтях один колір переходив в інший.