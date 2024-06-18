Ідеї пляжних нігтів, які вдало прикрасять образи на відпочинку чи подарують відчуття моря серед буднів, розповідаємо далі.

До теми Несподіваний тренд літа 2024: ідеї манікюру "Black Aura"

Мінімалістичний пляжний образ

Хочете мати пляжні нігті, але не любите робити щось надто складне чи виразне? Замість того, щоб витрачати години на малювання хитромудрих черепашок і пальм, зафіксуйте літню атмосферу за допомогою палітри кольорів пляжної тематики.

Мінімалістичний дизайн: дивіться фото

Тропічний дизайн із квітами гібіскусу

Ніщо так не переносить на береги островів, як тропічні квіти. Зробіть свій французький манікюр більш літнім за допомогою блакитних кінчиків і квітів, схожих на гібіскус.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Тропічний дизайн: дивіться фото

Пляжний блиск

Для манікюру, який сяє, як океан на сонці, ідеально підійдуть блискітки кольору води.

Пляжний блиск: дивіться відео

Насправді це один із найпростіших способів створити пляжний манікюр, оскільки блиск зробить багато роботи. І найкраще у ньому те, що його можна легко змінити під свої уподобання – змішайте золоті та блакитні блискітки, щоб створити образ, що відтворює пісок і море, або спробуйте шари акрилових блискучих лаків, щоб додати виміру.