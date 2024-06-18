Ідеї пляжних нігтів, які вдало прикрасять образи на відпочинку чи подарують відчуття моря серед буднів, розповідаємо далі.
До теми Несподіваний тренд літа 2024: ідеї манікюру "Black Aura"
Мінімалістичний пляжний образ
Хочете мати пляжні нігті, але не любите робити щось надто складне чи виразне? Замість того, щоб витрачати години на малювання хитромудрих черепашок і пальм, зафіксуйте літню атмосферу за допомогою палітри кольорів пляжної тематики.
Мінімалістичний дизайн: дивіться фото
Тропічний дизайн із квітами гібіскусу
Ніщо так не переносить на береги островів, як тропічні квіти. Зробіть свій французький манікюр більш літнім за допомогою блакитних кінчиків і квітів, схожих на гібіскус.
Тропічний дизайн: дивіться фото
Пляжний блиск
Для манікюру, який сяє, як океан на сонці, ідеально підійдуть блискітки кольору води.
Пляжний блиск: дивіться відео
Насправді це один із найпростіших способів створити пляжний манікюр, оскільки блиск зробить багато роботи. І найкраще у ньому те, що його можна легко змінити під свої уподобання – змішайте золоті та блакитні блискітки, щоб створити образ, що відтворює пісок і море, або спробуйте шари акрилових блискучих лаків, щоб додати виміру.